Jandarmanın gözaltına aldığı 20 zehir tacirlerinden 6’sı tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir süredir takibe aldığı zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz takip ve operasyonlar neticesinde toplam 19 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 4 bin 445 adet sentetik hap, 1 kilogram 162 gram metamfetamin, 13 bin 160 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai), 525 gram kubar esrar ve 78 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet hassas terazi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatına da el konuldu.