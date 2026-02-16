Denizli'de tarihi altyapı çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

Denizli’nin Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde tarihi konakların yoğun olarak bulunduğu bölgede yer altından geçen ve halk arasında "Geriz" olarak adlandırılan eski atık su kanallarının bulunduğu güzergâhta henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme oluştu. Yolun bir bölümünde meydana gelen göçük sonrası çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler göçüğün meydana geldiği alanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Yetkililer, ilk değerlendirmelere göre göçüğün, bölgede bulunan eski lağım hatlarının zamanla deformasyona uğraması sonucu oluşmuş olabileceğini belirtti. Kesin nedenin yapılacak detaylı jeolojik ve teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Göçüğün son günlerde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle olabileceği değerlendiriliyor