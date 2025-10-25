Yeni Şafak
JASAT firari uyuşturucu tacirlerini tarlada yakaladı

11:1225/10/2025, Cumartesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 19 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari, JASAT ve Merkez Karakolu ekiplerinin takibiyle Yeniköy Mahallesi’nde tarlada yakalandı. Şüphelilerin aracında 114 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 Euro ve 6 bin 890 TL para ele geçirildi. Zanlıların, bölgede yaşanan susam hırsızlığı teşebbüsü sırasında yakalandıkları öğrenildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, haklarında kesinleşmiş uzun süreli hapis cezaları bulunan iki şahıs, susam hırsızlığı teşebbüsünde bulundukları tarlada kıskıvrak yakalandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, şüphelilerin kullandığı kiralık aracın konumunu tespit etti. Yeniköy Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda, tarla içerisinde mukavemet gösteren ve araçla kaçmaya başlayan şahıslar dur ihtarına rağmen durmayarak tarla içerisinde araçla kaçmaya devam edince zor kullanılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada 114 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 Euro ve 6 bin 890 TL nakit para ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.T ’nun uyuşturucu madde ticaretinden 19 yıl, T.O’nun hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı, M.K ’nın ise uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenirken haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu Madde Kullanma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

JASAT ekiplerinin amansız takibi sonucunda yakalanan 3 şüpheli Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




