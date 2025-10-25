JASAT firari uyuşturucu tacirlerini tarlada yakaladı

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, şüphelilerin kullandığı kiralık aracın konumunu tespit etti. Yeniköy Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda, tarla içerisinde mukavemet gösteren ve araçla kaçmaya başlayan şahıslar dur ihtarına rağmen durmayarak tarla içerisinde araçla kaçmaya devam edince zor kullanılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada 114 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 69 Euro ve 6 bin 890 TL nakit para ele geçirildi.