JASAT’tan büyük operasyon: Çok sayıda suçlu tutuklandı

Mengen ilçesi ve il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı. Ekipler ayrıca, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 6 yıl 3 ay cezası olan F.E, "hırsızlık" suçundan aranan O.T. (4 yıl 8 ay) ve C.Ç. (4 yıl 2 ay), "dolandırıcılık" suçundan cezası bulunan A.A. (2 yıl 1 ay) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranan B.E.’yi (1 yıl 8 ay) gözaltına aldı.