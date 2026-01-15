Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
JASAT’tan büyük operasyon: Çok sayıda suçlu tutuklandı

JASAT’tan büyük operasyon: Çok sayıda suçlu tutuklandı

16:4615/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Bolu’da 6 firari hükümlü yakalandı
Bolu’da 6 firari hükümlü yakalandı

Bolu’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mengen ilçesi ve il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı. Ekipler ayrıca, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 6 yıl 3 ay cezası olan F.E, "hırsızlık" suçundan aranan O.T. (4 yıl 8 ay) ve C.Ç. (4 yıl 2 ay), "dolandırıcılık" suçundan cezası bulunan A.A. (2 yıl 1 ay) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranan B.E.’yi (1 yıl 8 ay) gözaltına aldı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#JASAT
#Bolu
#Mengen
#hükümlü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit ödeme tarihi: TOKİ kurası çıkanlar aylık taksitleri ne zaman ödeyecek?