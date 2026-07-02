Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama meydana geldi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hatta teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.