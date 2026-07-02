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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

10:152/07/2026, Perşembe
AA
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Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama meydana geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hatta teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.



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