Diplomasi hızlandı

ABD öncülüğündeki NATO misyonunun ayrılması ile Taliban yönetiminde yeni döneme giren Afganistan’da, Türkiye Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletmesini devralmasına yönelik ısrarlara karşı ülkedeki gelişmelere odaklandı. Afganistan’a ilişkin uluslararası diplomaside çalışmalar öncelikli beş konu üzerinde yoğunlaştırıldı. Bunlardan ilki, Kabil Havaalanı’nın açık tutulması, güvenliği ve işletilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması.

TÜRKİYE ISRARI ARTTI

BM Güvenlik Konseyi önceki gün, havalimanının “hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması”nı talep eden kararı kabul etti. Başta Almanya olmak üzere Afganistan’da vatandaşları kalan NATO müttefiklerinden Türkiye’ye, havaalanının işletmesini devralması konusunda ısrarlar arttı. Halen ABD, havaalanının işletilmesini Katar ve Türkiye ile görüşmeye devam ediyor.

TAHRİBATLAR GİDERİLMELİ

Havalimanından tahliyelerin devam edebilmesi için pist ve kule dahil tahribatların giderilmesi gerekiyor. Türkiye bir yandan havalimanının sivil uçuşlara açılabilmesi için yerinde inceleme sürecini sürdürürken, diğer yandan Taliban yönetimindeki Afganistan’da önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere odaklanarak ihtiyatlı bir pozisyon almış durumda.

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Afganistan diplomasisinin diğer ayağını Afganistan’ın komşusu ülkelere açılmak istenen insani koridorlar oluşturuyor. Ülkeden ayrılmak isteyen Afganlara vize kolaylığı sağlanmasına yönelik anlaşma sağlandığı açıklanırken, gerek vatandaşları, gerekse birlikte çalıştıkları Afgan vatandaşlarının tahliyelerini henüz tamamlayamayan birçok batılı ülke temas trafiği yürütüyor.

KARAYOLUYLA TAHLİYE

Diplomasi trafiği, havaalanını işletmesi istenen Türkiye ve Katar’ın yanı sıra Afganistan’a komşu ülkeler Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan üzerinden devam ediyor. ABD, Afganistan’ın komşusu ülkeler üzerinden charter uçuşlarla kalan vatandaşlarını taşıma planları yaparken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise karayoluyla tahliye konusunu görüştüğü komşu ülkelere finansal destek sözü veriyor.

GÜVENLİK BÖLGESİ ÖNERİSİ

Diplomatik temaslarda bir yandan da Kabil’de bir güvenlik bölgesi oluşturulması önerisine odaklanıldı. Fransa ve İngiltere öncülüğünde BMGK nezdinde bu konu gündeme getirilirken, şu ana kadar netlik sağlanamadı. Afganistan’da yeni dönemde insanların güvenliğinin sağlanması için komşu ülkeler üzerinden alternatifler yaratılması, insani yardım kanallarının açık tutulması gibi konular diplomasinin öncelikleri arasında.

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TALİBAN'IN ATACAĞI ADIM BEKLENİYOR

Diplomatik temaslarda, Taliban yönetimindeki yeni dönemi anlama çabası da öne çıkıyor. Taliban, yönetimi kurduktan sonra ülkenin batıya açık kalmasını isterken, bunun için tanınmayı bekliyor. DEAŞ saldırılarının ardından Afganistan’ın teröristler için sığınak haline gelme potansiyeli, olası insani felaketler riski, insan haklarının ihlali ve olası eylemlerin nasıl önüne geçileceği gibi konular öne çıkarken; bu doğrultuda Taliban’ın atacağı adımlar görülmek isteniyor. Birçok batılı ülke göç tehdidine karşı da tedbirler geliştiriyor. Türkiye, net olarak yeni bir göç akımının adresi olmayacağını dünyaya ilan etmiş durumda. AB ise yeni göç akımına karşı Afganistan’a komşu ülkelerin maddi olarak desteklenmesi dahil finansal destek paketleri üzerinde çalışıyor.

GÜNDEM Geride ‘enkaz’ kaldı: Kabil Havalimanı kullanılamaz durumda