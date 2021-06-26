Kabil’i Afgan halkıyla istişare ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD ile Afganistan konulu görüşmeler konusunda Türkiye’nin Kabil Uluslararası Havalimanı’nın korunmasında aldığı sorumluluğa dikkat çekerek, “NATO’nun Kabil’deki sivil temsilciliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi yaklaşımı var. Havalimanının güvenliğinin sağlanması Afganistan için çok önemli. Bazı büyükelçiliklerin kapandığına dair haberler alıyoruz. Ancak adil bir külfet paylaşımı, finansal, lojistik ve güvenlik konularında desteğe ihtiyacımız var. ABD’den bir heyet Milli Savunma Bakanlığı ile temas içinde. Konuyu Afgan halkıyla da istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AYNI KEFEDE DEĞİL

Bilgiç, Libya konusunda da “Libya’daki eğitmen ve danışmanlarımızın bölgesel ve uluslararası platformlarda gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın görüşmesi sonrası ikili diyalog mekanizmalarının tesisine ilişkin olarak Bilgiç, “Biden ile görüşmede bu yönde irade ortaya konuldu. Bir heyet Afganistan konulu olarak burada. Önümüzdeki dönemde bu iş birliği artarak devam edecek. Sayın bakanımız da muhatabıyla irtibatını sürdürüyor” dedi.

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