|
Reklam
Reklam
Gündem

Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Deprem ve ardından gelen sel felaketlerinin açtığı yaraların sarılmasının ele alınacağı toplantıda seçim gündemi ile iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler de masada olacak.

08:04 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor

Kabine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor

14 Mayıs'ta gerçekleşecek 2023 seçimleri adım adım yaklaşıyor. Deprem felaketi ve ardından gelen selin açtığı yaraların sarılması da Türkiye'nin gündeminde. Bu bağlamda gözler Beştepe'ye çevrildi.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi haftanın ilk gününde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Kabinede seçim süreci tedbirleri, başta sandık güvenliği olmak üzere ele alınacak.


Felaketler toplantının ana gündemi

Toplantının ana gündemini 11 ili vuran ve tüm Türkiye’yi acıya boğan deprem ve ardından gelen sel oluşturuyor. Felaketlerin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar ile bölgenin yeniden imarı toplantıda ele alınacak, afetzedelere yönelik destekler konuşulacak.


Geçici işçilerin durumu

Toplantıda geçici işçilere yönelik çalışmada masada olacak. Sayıları 60 bini bulan geçici işçiler, 6 ile 10 ay arasında sürelerde çeşitli kurumlarda istihdam ediliyor. Çalışma sürelerini 12 aya çıkaran formüller kabinede mercek altına alınacak.


Dış politika

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine olur vermesinin ardından İsveç ile sürecin nasıl yürütüleceği, Mısır'a yönelik 11 yıl sonra gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaretin yansımaları da toplantıda gündeme gelecek.


Terörle mücadele

Toplantının bir gündemi de terörle mücadele olacak. Terör örgütü PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verilecek. Yaz ayları öncesi atılacak adımlar konuşulacak.




#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Kabine toplantısı
#Deprem
#Beştepe
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.