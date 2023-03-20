Kabine bugün toplanıyor: Masada kritik başlıklar var

14 Mayıs'ta gerçekleşecek 2023 seçimleri adım adım yaklaşıyor. Deprem felaketi ve ardından gelen selin açtığı yaraların sarılması da Türkiye'nin gündeminde. Bu bağlamda gözler Beştepe'ye çevrildi.





Cumhurbaşkanlığı Kabinesi haftanın ilk gününde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.





Kabinede seçim süreci tedbirleri, başta sandık güvenliği olmak üzere ele alınacak.





Felaketler toplantının ana gündemi





Toplantının ana gündemini 11 ili vuran ve tüm Türkiye’yi acıya boğan deprem ve ardından gelen sel oluşturuyor. Felaketlerin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar ile bölgenin yeniden imarı toplantıda ele alınacak, afetzedelere yönelik destekler konuşulacak.





Geçici işçilerin durumu





Toplantıda geçici işçilere yönelik çalışmada masada olacak. Sayıları 60 bini bulan geçici işçiler, 6 ile 10 ay arasında sürelerde çeşitli kurumlarda istihdam ediliyor. Çalışma sürelerini 12 aya çıkaran formüller kabinede mercek altına alınacak.





Dış politika





Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine olur vermesinin ardından İsveç ile sürecin nasıl yürütüleceği, Mısır'a yönelik 11 yıl sonra gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaretin yansımaları da toplantıda gündeme gelecek.





Terörle mücadele





Toplantının bir gündemi de terörle mücadele olacak. Terör örgütü PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verilecek. Yaz ayları öncesi atılacak adımlar konuşulacak.











