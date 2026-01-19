Yeni Şafak
Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Masada kritik konular var

Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Masada kritik konular var

09:41 19/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Gözler Beştepe'ye çevrildi.
Gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında haftanın ilk gününde bir araya gelecek Kabine’de, Suriye’deki gelişmeler ve Gazze barış süreci ana gündemi oluşturacak. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar ile ekonomideki son durum değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, haftanın ilk gününde kritik başlıklarla toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddesini Suriye’deki son durum oluşturacak.

Suriye ordusunun devam eden askeri faaliyetleri değerlendirilecek, sahadan gelen güncel bilgiler doğrultusunda sürdürülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Terör örgütü YPG’nin sürece entegrasyonu ile 10 Mart Mutabakatı’nın sahadaki yansımaları da toplantıda ele alınacak konular arasında yer alacak.

Trump'ın 'Gazze mektubu' değerlendirilecek

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze olacak.ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' değerlendirilecek. Gazze’nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye'nin vereceği katkı ele alınacak. Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.Terörle mücadele ve ekonomi masada

Kabine toplantısında “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların mevcut durumu da değerlendirilecek. Bunun yanı sıra ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılan ve atılması planlanan adımlar kabinenin gündeminde olacak.



