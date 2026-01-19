Kabine toplantısı başladı: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde Ankara Beştepe'de bir araya geldi.

Saat 16.10'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Suriye ordusunun devam eden askeri faaliyetleri değerlendirilecek, sahadan gelen güncel bilgiler doğrultusunda sürdürülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Terör örgütü YPG’nin sürece entegrasyonu ile 10 Mart Mutabakatı’nın sahadaki yansımaları da toplantıda ele alınacak konular arasında yer alacak.

Trump'ın 'Gazze mektubu' değerlendirilecek

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze olacak.ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' değerlendirilecek. Gazze’nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine Türkiye'nin vereceği katkı ele alınacak. Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar belirlenecek.

Terörle mücadele ve enflasyon masada

Kabine toplantısında “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların mevcut durumu da değerlendirilecek. Bunun yanı sıra ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılan ve atılması planlanan adımlar kabinenin gündeminde olacak.







