Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kabinede gündem dış politika

Kabinede gündem dış politika

04:0025/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündemi Erdoğan'ın yoğun yurt dışı temasları nedeniyle dış politika olacak. En son G20 Zirvesi nedeniyle Brezilya'ya giden Erdoğan’ın, Beştepe'deki toplantıda kabine üyelerine temasları hakkında bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi. ABD başkanlık seçimleri de kabinenin sıcak başlıklarından biri olacak. Ocak ayında başkanlık görevine başlaması beklenen Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritası çıkarılacak.


ZAMLAR DA GÜNDEMDE OLACAK

Kabinede iç ve dış siyasetteki gelişmeler ile ekonomideki durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmeler ele alınacak. Toplantıda yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zamlar da gündeme gelecek. Öte yandan terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumlar da masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele ile olası yeni operasyonlar masaya yatırılacak.




#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#gündem
#politika
#türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane'de okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı