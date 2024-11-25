Kabinede gündem dış politika

Toplantının ana gündemi Erdoğan'ın yoğun yurt dışı temasları nedeniyle dış politika olacak. En son G20 Zirvesi nedeniyle Brezilya'ya giden Erdoğan’ın, Beştepe'deki toplantıda kabine üyelerine temasları hakkında bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi. ABD başkanlık seçimleri de kabinenin sıcak başlıklarından biri olacak. Ocak ayında başkanlık görevine başlaması beklenen Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritası çıkarılacak.

Kabinede iç ve dış siyasetteki gelişmeler ile ekonomideki durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmeler ele alınacak. Toplantıda yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zamlar da gündeme gelecek. Öte yandan terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumlar da masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele ile olası yeni operasyonlar masaya yatırılacak.