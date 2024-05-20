Kabinede gündem tasarruf

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde kamuda tasarruf ve verimlilik paketi ile bürokrasideki vesayet iddiaları ana gündem başlıklarını oluşturacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplanacak kabine üyelerinin ajandasında, ekonomiden dış politikaya, Irak'ın kuzeyine yönelik olası müdahaleden İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı ve Refah Sınır Kapısı’na dönük operasyona değin pek çok diğer başlık da bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yaşanan gözaltılar, Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve Kobani Davası konularında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunumda bulunacak. Bürokrasideki yeni vesayet noktalarının oluşmadan önlenmesi de kabinenin bir diğer gündem başlığı olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir süredir üzerinde çalıştıkları kamuda tasarruf yasası ve bu yasayı takip edecek olan idari ve kanuni değişikler ile ekonomide gelinen son nokta da kabinede ele alınacak.