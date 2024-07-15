Kaçak Fransız okullarına yaptırım geliyor

Yeni Şafak’ın 3 Eylül 2020’de ortaya çıkardığı kaçak Fransız okulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın da gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’daki “Charles de Gaulle” ve İstanbul’daki “Pierre Loti”nin okullarıyla ilgili olarak, "Milli Eğitim Bakanı olarak bu okullara gerekli adımları attık. Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse de biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz" dedi.

Fransa Büyükelçisi ile görüştüğünü bildiren Tekin, "Bu yaptığınız doğru değil. Ben müsteşarken yazmıştım yazıyı. Oyaladılar bizi, 'ya evet haklısınız, işte düzeltelim', okula müfettiş gönderiyoruz, okula almıyorlar. Ben de diyorum ki biz sizin müstemleke sömürdüğünüz ülkeler gibi değiliz” şeklinde konuştu. ‘Okullara Türk öğrenci alamazsınız' diye resmi yazı gönderdiklerini kaydeden Tekin, “Şimdi de büyük köşe yazarlarına yazılar yazdırıyorlar. Öyle saçma sapan bir yazı yazmış ki mesela çok büyük bir gazeteci diyor ki 'Milli Eğitim bu okullarda din kültürü dersi veremediği için okulları kapatıyor.' Gerçekten ahlaksızca bir yalan bu” ifadelerini kullandı.