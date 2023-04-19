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Kaçak nakil polise takıldı

İstanbul’da iki ayrı grup, kaçak organ naklinde suçüstü yakalandı. Sahte evraklar düzenleyen böbrek avcıları, donörü akrabaları gibi gösteriyordu. Tunuslu bağışçının böbreğini 10 bin dolara, Burkina Fasolu bağışçının ise 4 bin avroya sattığı ortaya çıktı.

Şahin Şen
04:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul’da kaçak organ nakline suçüstü.

İstanbul’da kaçak organ nakline suçüstü.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ nakli yapılan hastanelerden gelen bilgileri değerlendirdi. Nakil süreçlerini inceleyen etik kuruldan şüpheli işlemler hakkında bilgi alan polis ekipleri, özel bir hastanede böbrek nakli olmak için başvuruda bulunan Suudi Arabistan uyruklu A.N.A.A. ile böbreğini verecek olan yeğeni A.K.A.A.’nın evraklarını inceledi. Evrakların sahte olduğu belirlenince çalışma başlatıldı.

PASAPORTA FOTOĞRAF YAPIŞTIRMIŞ

A.N.A.A.’nın, ağabeyi Abdurrahman A.A.’nın aracılığıyla Tunus uyruklu F.H. ile 10 bin dolara anlaştığı belirlendi. A.N.A.A.’nın prosedürlere takılmamak için yeğeni A.K.A.A.’nın pasaportuna F.H.’nin fotoğrafını yapıştırarak sahte evrak düzenleyip böbreğini satacak F.H.’yi yeğeni gibi gösterdiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonla A.N.A.A., ağabeyi Abdurrahman A.A., yeğeni A.K.A.A. ile yeğeni gibi gösterdiği Tunus uyruklu donör F.H. yakalanıp gözaltına alındı.

Belgelerde sahte mühür ve pul

Başka bir özel hastanedeki etik kuruldan da organ nakli için başvuran Burkina Fasolu kişilerin şüpheli işlemleri takibe alındı. Yapılan incelemede böbrek alıcısı J.M.O. ile yine yeğeni gibi gösterdiği Y.T.’nin hastaneye verdiği 28 sayfalık resmi belgenin 21’inde sahte mühür ve pul bastırıldığı ortaya çıktı. Polis, J.M.O.’nun Y.T. ile 4 bin avroya anlaştığını, şüphelilerin ameliyat için kendilerini akraba gibi gösterdiklerini tespit etti. J.M.O. ve Y.T. gözaltına alındı.



#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#pasaport
#Kaçak organ nakli
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