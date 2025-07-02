Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
KADES'ten yardım isteyen kadının evine kurşun yağdı

KADES'ten yardım isteyen kadının evine kurşun yağdı

11:032/07/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
İkamete ateş açan şüpheli olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra yakalandı.
İkamete ateş açan şüpheli olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra yakalandı.

Eskişehir'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım isteyen kadının bulunduğu eve pompalı tüfekle 4 el ateş eden şahıs yakalandı. Olayın ardından bölgeye gelen kadının oğlu, babasını suçladı.

Bölgede oturan bir kadın, KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Polis ekipleri adrese doğru yoldayken, beyaz renkli TOFAŞ marka bir araç ile kadının bulunduğu evin önüne giden Ç.O. isimli erkek şahıs ikamete pompalı tüfekle ateş açtı. Eve kurşunların isabet etmesi sonucunda camlar kırıldı. Büyük panik yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


YERDE 6 KOVAN BULUNDU

KADES ihbarı ve mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede eve 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. Ayrıca, yerde 6 adet kovan bulundu. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından müştekiler ilgili polis merkezlerine götürüldü. Öte yandan, ikamete ateş açan şüphelinin olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra yakalandığı öğrenildi.


Olayın ardından bölgeye gelen kadının oğlu, sakinliğini koruyamadı. Saldırıyı yaptığını tahmin ettiği babasına karşı öfkeli olduğunu dile getiren genç adam, babasına tehditler yağdırdı.



#Eskişehir
#kades
#kadına şiddet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyah üzüm suyu tarifi, yapılışı