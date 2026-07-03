Kadıköy’e cami mührü

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri olan Kadıköy’de uzun süredir rıhtıma yapılması planlanan cami için yeni bir aşamaya geçiliyor. Projeye ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları 2015 yılında onaylanmış, karşı davaların tamamı sonuçlanarak planlar kesinleşmişti. 30 bin metrekarelik cami alanı yapım çalışmaları için tahsis edilirken, sondaja dayalı zemin etüt çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Tüm planlama ve hukuki süreçleri biten caminin temelinin önümüzdeki hafta atılması bekleniyor.

5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

Kadıköy Rıhtım’da yıllar içinde artan nüfusa rağmen ibadet alanlarının yetersiz kalması nedeniyle hayata geçirilen proje, yalnızca ibadet mekanı olarak değil, sosyal ve kültürel donatı alanlarıyla da bölgenin önemli bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Klasik Osmanlı mimarisinde inşaa edilecek camide aynı anda 5 bin kişi ibadet edebilecek. Caminin ana kubbesi 25 metre çapında, 44,5 metre yüksekliğinde yapılacak. Camide ikisi 3 şerefeli 92,36 metre, diğeri ikisi de 2 şerefeli 79,81 metre yüksekliğinde 4 minare bulunacak.

KÜTÜPHANE, KAFE, AŞEVİ

Projede konferans salonları, kütüphane, kitap kafe, sanat atölyeleri, sergi alanları, eğitim birimleri, aşevi, çok amaçlı salonlar ve taziye evi yer alacak. Proje kapsamında cami ile sosyal alanları birbirine bağlayan geniş bir ön avlu da oluşturulacak. Bu alan, gerektiğinde meydan olarak kullanılacak şekilde tasarlanacak. Çevre dostu anlayışla tasarlanan projede, yapının kendi enerjisini üretebilmesi ve yağmur sularının geri kazanılarak kullanılması da hedefleniyor.

1250 ARAÇLIK OTOPARK

Rıhtım Camii’ne karşı yürütülen propagandanın başında, ilçedeki otopark sorunu bahane ediliyordu. Cami projesi için kapatılan İSPARK otopark alanı yaklaşık 1060 araç kapasitesine sahipti. Bu durumun es geçilmediği projede 950 kapalı, 300 açık olmak toplam 1250 araç kapasiteli otopark da yer alacak. Kapalı ve açık otopark, cami tamamlanmadan hizmete alınacak. Projede ulaşım da düşünüldü. Cami, Kadıköy’ün trafik yoğunluğunu etkilemeyecek. Camiye denizden ve raylı sistemlerle de ulaşım sağlanabilecek.







