Kızılay Maden Suyu'ndan 100. yıla özel nostalji şişe serisi

Kızılay Maden Suyu, kuruluşunun 100. yılına özel hazırladığı Nostalji Şişe Serisi ile bir asırlık mirasını geleceğe taşıyor. Kızılay Maden Suyu'nun hafızalarda yer eden ikonik şişe tasarımlarını yeniden günümüze kazandıran seri, Armut & Vanilya ile Vişne & Çikolata aromalı doğal maden suyu çeşitleriyle klasik lezzetleri yenilikçi bir yorumla buluşturuyor. "Nesilden Nesile İyilik ve Sağlık İçin" yaklaşımından ilham alan özel seri, Kızılay Maden Suyu'nun ikinci yüzyılındaki yenilikçi ürün anlayışını yansıtıyor.

Cumhuriyetin kalkınma ve üretim vizyonunun simge kuruluşlarından biri olarak doğan Kızılay Maden Suyu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kızılay'a devredilen Karahisar Maden Suyu ile başlayan üretim yolculuğunu 100 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan Nostalji Şişe Serisi ise bu köklü mirasa saygı duruşunda bulunurken, markanın ikinci yüzyılına uzanan yenilikçi ürün vizyonunu da ortaya koyuyor. Hafızalara kazınan ikonik şişe tasarımını günümüzün tasarım anlayışıyla yeniden yorumlayan özel seri, Armut & Vanilya ile Vişne & Çikolata aromalı doğal maden sularıyla klasik lezzetleri bugünün damak zevki ve ürün anlayışıyla yeniden şekillendiriyor.

"İkinci yüzyılımızda da yenilikçi ürünlerle büyümemizi sürdüreceğiz"

Kızılay İçecek Genel Müdürü Uğur Yılmaz, ikinci yüzyılda köklü miraslarını yenilikçi bir vizyonla geleceğe taşımayı sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi: “100. yılımız için hazırladığımız Nostalji Şişe Serisi, geçmişimize duyduğumuz saygıyı ikinci yüzyıl vizyonumuzla buluşturuyor. Armut & Vanilya ile Vişne & Çikolata aromalı doğal maden sularımızla hafızalarda yer eden klasik lezzetleri bugünün beklentilerine uygun, yenilikçi bir anlayışla yeniden yorumluyoruz. Doğal maden suyundaki güçlü konumumuzu yenilikçi ürünlerle daha da ileri taşırken, tüketicilerimizin değişen beklentilerine yanıt veren ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. İkinci yüzyılımızda da tüketicilerimizin değişen beklentilerini odağımıza alarak, doğal maden suyu kategorisindeki öncü konumumuzu yenilikçi ürünlerle güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”







