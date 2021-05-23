Kadına şiddete yönelik sözleri çarpıtılan Bakan Yanık'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddet konusundan bahsederken 'salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı' anlamına gelecek şekilde "tolore edilebilir" ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerin "Bakan Yanık kadına şiddet tolore edilebilir dedi" şeklinde çarpıtılması üzerine, Aile Bakanı Yanık bir açıklama yaptı. Kullandığı ifadelerin bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini belirten Yanık, konuşmasının bulunduğu Meclis tutanağını paylaşarak şunları söyledi:

"ŞOK EDİCİ BİR HIZLA YÜKSELMEDİ"

"Ekte Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum. Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz.

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Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık.

Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir. Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir.

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"KADIN VEKİLLERİMİZ BENİ ANLADIĞI İÇİN ELEŞTİRİDE BULUNMADI"

O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."