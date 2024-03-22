Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu'nun müdürü Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip geldi

Savcının bir tuğla da sen koy isimli bağış kampanyasında toplanan paranın ne kadar olduğunu ve yapılan tüm bağışlara karşı usulüne uygun şekilde makbuz verilip verilmediği sorusuna Kaftancıoğlu,

“Yapılan bağışlar bankaya yatan ve resmi olarak hesaba gönderilen paralardır. Ben hesaplara gönderilen paraların miktarını bilmiyorum. Görüntülerdeki paranın bağış parası olduğunu biliyorum. Ancak makbuz kesilip kesilmediğini bilebilmem mümkün değildir”