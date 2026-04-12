Kağıthane'de 5 katlı iş hanında çıkan yangın kontrol altına alındı

22:1212/04/2026, Pazar
DHA
Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin incelemeler devam ediyor.
Kağıthane’de 5 katlı iş hanında tekstil atölyesinde çıkan yangın binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada duman tahliye ve boşaltma çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane'de 5 katlı iş hanında bulunan tekstil atölyesinden yükselen dumanlar kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'ndeki 5 katlı iş hanında çıktı. İş hanının giriş katında bulunan tekstil atölyesinden yükselen dumanlar kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


EKİPLERİN DUMAN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun duman nedeniyle iş hanındaki tahliye çalışmaları sürüyor. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin incelemeler devam ediyor.


