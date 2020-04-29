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​​Kahramankazan’da sıcak yemek hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürülüyor

Kahramankazan’da sıcak yemek hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürülüyor

Kahramankazan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara sıcak yemek servisi yapmayı sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların ayağına kadar götürdüğü yemekleri kendilerine ikram ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan Belediyesi vatandaşlara sıcak yemek servisi yapmayı sürdürüyor.
Kahramankazan Belediyesi vatandaşlara sıcak yemek servisi yapmayı sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetini Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artırarak devam ettiriyor.

Yemekler belediyeden

Belediye ekipleri bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, belediyenin yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri, vatandaşların ayağına kadar götürüyor. Ekipler sıcak yemekleri burada ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediyor.

Ekipler yine bu süreçte evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep etmesi doğrultusunda kendilerine ücretsiz olarak sıcak yemek ikramında da bulunuyor. Belediye ekipleri ayrıca, ziyaret ettikleri vatandaşlara hâl hatır sorarak, sohbet ediyor.

Belediye ekipleri bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek hizmetini Ramazan ayında da aralıksız olarak sürdürüyor.

Vatandaş oldukça memnun

Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması yasak olan ile ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden ve Başkanımız Serhat Oğuz'dan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

Belediye ekipleri ayrıca, ziyaret ettikleri vatandaşlara hâl hatır sorarak, sohbet ediyor.

Büyük bir aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek,

ücretsiz sıcak yemek hizmetini ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta vatandaşlar için düzenli olarak sürdürdüklerini söyledi. Oğuz, bu hizmeti koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara da verdiklerini kaydetti. Kahramankazan'da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, "Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Ekiplerimiz, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnızca Ramazan ayında değil, sürekli olarak sıcak yemek servisi yapıyor. Onların yüzlerindeki bir tebessüm bizim için en büyük mutluluk oluyor. Vatandaşlarımızın bize ulaşmaları durumunda kendilerine, yemekhanemizde hazırlanan yemeğimizi sıcak şekilde evlerine kadar götürerek ikram ediyoruz. Ekmeğimizi bölüşüyoruz" diye konuştu.

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