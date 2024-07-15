Kahramanların son sözleri: Öleceksek adam gibi ölelim

15 Temmuz gecesi hain kalkışmadan haberdar olur olmaz abdestini alıp şehadet namazını kılan Çetin Can, eşiyle birlikte boğaz köprüsüne gitti. Can eşiyle yaptığı son konuşmada “Öleceksek adam gibi ölelim” diyerek şehadete erdi.





BABA BU İŞ BAŞKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni korumak için evden ayrılan Şehit Murat Kocatürk, babasıyla yaptığı son konuşmasında “Baba şehit olmaya gidiyorum hakkını helal et” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni korumak için evden ayrılan Şehit Ömer Cankatar, kardeşiyle yaptığı konuşmada, “Annem sana emanet” diyerek şehit oldu. İstanbul Saraçhane’de vurularak şehit olan Tolga Ecebalın ise babasıyla yaptığı son konuşmada şunları söyledi: “Baba bu iş başka, darbecilere vereceğimiz bir avuç toprağımız yok. Sokağa çıkıyorum hakkını helal et.”





HAKKINI HELAL ET

15 Temmuz gecesi Vahide Şefkatlioğlu eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile Esenler’de vatan mücadelesi için sokağa çıktı. Tankın altında kalan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu şehadete erdi. Vahide Şefkatlioğlu ise bir bacağını kaybetti. Eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile arasında geçen son konuşmayı gazi Vahide Şefkatlioğlu şu sözlerle anlattı. “Birbirimize baktık ve şu üç kelimeyi söyledik. Hakkını helal et.”





GEREKİRSE ŞEHİT DÜŞ

Darbecilerin İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şehit ettiği emekli memur Zekeriya Bitmez telefonla görüştüğü oğluna, “Çık sokaklara gerekirse şehit düş” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin işitme engelli şehidi Erhan Dündar’ın babasına son mesajı, “Baba dışarı çıkıyorum geç gelirsem merak etme” oldu. Darbe girişiminin en küçük şehidi Halil İbrahim Yıldırım da o gece babası Bahattin Yıldırım ile birlikte Bayrampaşa Çevik Kuvvet’in önüne gidiyordu. Yıldırım Şehit olmadan önce babasına şu sözleri söyledi, “Babam şehit olursak da vatan uğruna canımızı vermiş olacağız.”





‘BABA YERİMDE DURAMIYORUM’

Şehit Ömer Halisdemir ile darbe günü telefonla konuşan baba Hasan Hüseyin Halisdemir, oğluyla arasında geçen son konuşmayı su sözlerle anlattı; “15 Temmuz darbe gününde saat 9:00 sıralarında annesiyle oturuyorduk, rahmetlik de bana telefon etti. ‘Baba ben yerimde duramıyorum, çok hırslıyım’ dedi. Ben de oğlumun bu sözlerine üzerine ‘Bir su iç, besmele çek, niye yerinde duramıyorsun” dedim. O da bu sözlerim üzerine ‘Baba çok hırslanıyorum” dedi. Yaratan mı bana söyletti bilmiyorum ama oğlum ‘korkma’ dedim. Korkma her zaman hazırlığını yapıyor, elin belinde oluyor zaten” dedim. Bunun üzerine oğlum da ‘ben hazırım” dedi.





BAŞKOMUTAN’IN EMRİYLE SOKAĞA ÇIKIYORUZ

Türk vatandaşı olmamasına rağmen vatan aşkıyla sokağa çıkan ve Çengelköy’de hainlerin kurşunlarıyla şehit olan gazetemizi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın son sözleri yürek burktu. Cambaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda “Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz. Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı” dedi.





MİLLİ İRADENİN MUHTEŞEM SEMBOLÜ