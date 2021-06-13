Kahramanmaraş'taki 'dünyanın en saçma binasının' yıkımına bayramda başlanacak

Kahramanmaraş’ın merkezi konumunda yer alan Özel İdare İş Merkezi binası, 1994 yılında yapıldı. Aradan geçen zamanda sarı, mavi ve kırmızı rengi hem de mimari yapısıyla kısa sürede kentin simgesi haline gelen bina, birçok noktadan da rahatlıkla görülebiliyor. Bina, ününü ülke sınırlarını aşarak arama motoru Google’da 'dünyanın en saçma binası' yazıldığında görsellerde yapılan aramada ilk sıralarda çıkıyor.

İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı binaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı 'Şehir Meydanı' projesi kapsamında yıkım kararı alındı.

GÜNDEM Kahramanmaraş'taki Google'de arama yapıldığında ’dünyanın en saçma binası’ olarak çıkan bina yıkılacak

İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare binasını ve çevresinin yıkılarak şehir meydanı haline getireceklerini belirterek, "Kentin en merkezi yeri olan özel idare binamız ve adliye binamız yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip. Burada çok uzun süreli çalışma yaptık. Özel idare binasının fonksiyonel olmaması ve şehir siluetinin olmaması nedeniyle kentin kamuoyunda yıkılması konusunda çok ciddi bir fikir birliği oluştu. Bunun üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çalışma yaptık. Bakanlığımız burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Eskiden adliye binası ve daha sonra emniyet binası olarak kullanılan binanın yıkım işlerine başladık. İl Özel İdare binamızın yıkım sürecine başlandı. Binadaki iş yerlerindekilere Kurban Bayramı'na kadar süre verdik. Taşıma bedeli olarak onlara aynı zamanda destek verdik. İnşallah bayramda da bu binanın yıkımına başlayacağız" dedi.

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İHA

Binanın yıkımı için herhangi bir masrafın olmayacağını söyleyen Başkan Güngör, "Şu da söylendi, bu kadar masrafa ne gerek var. Biz yıktığımız binaların üzerine para alıyoruz. Eski adliye binasını 300 bin lira gibi bir para alıyoruz. Aynı şekilde özel idare binasından da hatırı sayılır bir kaynak elde etmiş olacağız. Belediye ve bakanlık olarak bir masraf etmiyoruz. Üstelik para alıyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 9 1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliğinin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu. Şehrin birçok noktasından görülen, merkezde insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' dedikleri iş merkezi, özellikle mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman intihar girişimlerinin de yaşandığı binanın ön cephesinin büyük bir bölümü boş ve direklerden oluşuyor. Mimari yapısı nedeniyle dünyaca ünlü arama motoru Google 'Dünyanın en saçma binası' yazıp görsellerden arama yapılınca Kahramanmaraş Özel İdare İş Merkezi'nin fotoğrafları çıkıyor. BAKAN KURUM DA DESTEK VERDİ Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamlıklarının yanı sıra birçok iş yerinin de bulunduğu bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın bir zamanda yıkılacak ve yerine şehir meydanı yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette gündeme getirmiş, Kurum'a projesini anlatmıştı. Bakan Kurum'un da destek vermesiyle Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini hızlandırdı ve son olarak Onikişubat Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin meclis toplantılarında şehir meydanı projesi hakkında bilgi verdi. 'KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ' Güngör, projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydederek, Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz diye konuştu. 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan Kahramanmaraş'taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi yıkılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, binanın yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi. BiP'te paylaş

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