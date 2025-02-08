Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Bu kadar zorluğun altından ancak çok güçlü devlet ayağa kalkabilir

"Kahramanmaraş'ta 1999 depreminde olduğu gibi sadece ev yapmıyoruz, şehirleri inşa ediyoruz, yeni şehirler kuruyoruz. Devletteki en büyük dönüşüm bu. Bu kadar çok yapının, zorluğun altından ancak çok güçlü devlet ayağa kalkabilir. Dün 3 bakanımızla birlikte gezdik ve insanlarımız 'Neden şu yok, bu yok?' demediler ve hepsi teşekkür etti, 'Allah razı olsun, iyi ki geldiniz.' dediler. Biz bunun rahatlığını yaşıyoruz. 2025 yılı sonunda da emin olun bu şehri ayağa kaldırmış ve yeni Kahramanmaraş'ı inşa etmiş olacağız."