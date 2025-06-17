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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

16:4717/06/2025, Salı
AA
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Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.


Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.



#kahramanmaraş
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