Kahramanmaraş’ta akılalmaz olay: Balkondan düşen çocuk iş yeri çatısında mahsur kaldı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Mamaraş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda oynayan küçük çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü. İş yerinin çatısında kalan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.