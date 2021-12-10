Kahrolduk: 4 şehidimiz var

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuşlar Doğanay Çelik (23), Ali Sarı (29) ve İdris Aksöz (23) şehit düştü. Bölgede tespit edilen hedefler anında hava harekatı ile vuruldu. İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürerken, saldırının detayları da netleşti. PKK’lı teröristlerin, Nirva Seytu Dağı bölgesindeki üs bölgesine yoğun yağış ve sisli havada saldırdıkları öğrenildi.

Irak’ın kuzeyindeki saldırıda 3 asker şehit oldu. Suriye’de ise dengesini kaybedip 25 metreden düşen asker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

F-16’LAR VURDU

Önceki gece saat 02.00 sularında meydana gelen saldırıda İHA ve SİHA’ların uçmadığını hesap eden teröristlerin, bölgedeki kötü hava şartları, yağmur ve sisli ortamdan faydalanıp sızmayı başardıkları tahmin ediliyor. Teröristler önce üs bölgesinin çevre emniyetini sağlayan Mehmetçiği hedef aldı. İlk saldırıda 3 asker şehit düşerken, teröristlerle çatışma çıktı. Üsse yaklaşamadan püskürtülen teröristler kaçarken F-16’larla havadan vuruldu.

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3 İLE ŞEHİT ATEŞİ

Şehitlerin acı haberleri de ailelerine ulaştırıldı. Gözyaşlarına boğulan aileleri yetkililer teskin etti. Şehit Doğanay Çelik’in bekar olduğu, İdris Aksöz’ün 2 ay önce nişanlandığı, Ali Sarı’nın ise evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit askerler bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak. Şehit Doğanay Çelik Yozgat’ta, Ali Sarı Balıkesir’de, İdris Aksöz ise Nevşehir’deki törenlerin ardından toprağa verilecek.

İç bölgeden sızmışlar

Çetin arazi yapısına sahip Nirva Seytu Bölgesi, Nisan ayında başlatılan Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında terörist unsurlardan büyük ölçüde temizlenmişti. Saldırının, kötü hava şartlarını fırsat bilerek iç kısımlardan bölgeye sızan teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Sadece Ekim ayında komandolar Pençe-Yıldırım kapsamında 27 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Emre Ceylan

25 metreden düştü

Bir acı haber de Suriye’den geldi. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görev yapan P.Uzman Çavuş Emre Ceylan (28) üsse dönecekleri esnada ıslak ve kaygan yolda dengesini kaybedip 20-25 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hatay Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kırıkkale’de yaşayan ailesi, Ceylan’ın acı haberiyle yasa boğuldu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit asker bugün Balışeyh’e bağlı Kösedurak köyünde toprağa verilecek.