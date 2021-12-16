Kalpazanların tarifesi iddianamede ortaya çıktı: 100’lük banknot 2 lira

Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncu Ahmet Uyanık’ın sahte 100 bin dolar satmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin süren soruşturmada, sahte para basıp piyasaya süren sıuç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR

İddianamede sahte para basıp piyasaya dağıtan örgüt lideri Mustafa Dikbaş’ın sahte paraları Hatay’daki bir matbaada bastırdığı ve İstanbul’u 3 bölgeye ayırarak her bölgeye bir örgüt üyesi atadığı belirtildi.

Sahte para basan suç örgütünün teknik ve fiziki takibe takılan 6 eylemine yer verilen iddianamede, örgüt üyelerinin kendi aralarında şifreli konuşmalar yaptığı, sahte paralar için “çekyat, kumaşlar, toplar, tekstil, demir ve tuğla” tabirleri kullandıkları belirtildi.

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20 YIL İSTENİYOR

Örgütün her bir sahte yüzlük banknot için 2 lira fiyat belirlediği ve 10 günde 200 bin lira sahte para basabildiği de iddianamede anlatıldı. Savcılık, Hasan Türkoğlu, Mustafa Dikbaş ve Yasin Şahin için 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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