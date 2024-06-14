Kamuyu 2,5 milyon TL zarara uğrattılar: Kooperatif dolandırıcıları gözaltında

Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

6 ay süren çalışmalar sonucu kooperatifin kefaleti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca faiz desteği sağlanan işletme kredisinin usulsüz şekilde kooperatif yöneticisi ve bazı yetkililerinin hesabına aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu dönemde 4 milyon 614 bin TL kredi kullanıldığı ve kamunun 2 milyon 589 bin TL zarara uğratıldığı belirlendi.