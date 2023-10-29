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Kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çapıştı: Bir ölü bir yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

00:41 - 29/10/2023 Pazar
IHA
Kamyonet sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kamyonet sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A (59) yönetimindeki 44 ABC 919 plakalı kamyonet ile Adem Kaya (18) idaresindeki 44 ACB 851 plakalı motosiklet ana yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan E.G. (17) yaralanırken, sürücü Adem Kaya ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne, hayatını kaybeden Adem Kaya’nın cenazesi ise Adli tıp kurumuna kaldırıldı.


#Malatya
#Doğanşehir
#kaza
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