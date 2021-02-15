Kandil yerle bir edilsin​

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yürütülen Pençe Kartal-2 Harekatı’na ilişkin açıklama yaptı. TSK komuta kademesiyle önceki gün Şırnak’taki Harekat Merkezi’ne gelen Akar, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların temizlenmesi, hudut güvenliğinin sağlanıp, daha önce teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için 10 Şubat saat 02.55’te başlatılan harekatın detaylarını anlattı. Vatandaşlarımızın tutulduğu mağaraya ilişkin ayrıntılı bilgilere etkin istihbaratla ulaşıldı. Rehinelerin yerlerinin değiştirilmesi ihtimaline karşı bölge uzun süre anlık olarak izlendi. Bölgenin maketi çıkarıldı, model arazi üzerinde senaryo üzerine müşterek tatbikat icra edildi.

OYNAT 01:06 Paramotor ile kaçmaya çalışan PKK'lı teröristlerin imha edildiği anlar Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin Türk SİHA'ları tarafından imha edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gecenin karanlığını fırsat bilerek paramotor ile kaçmaya çalışan PKK'lı teröristlerin SİHA'lar tarafından imha edildiği anlar yer alıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ÖNCE HAVA SONRA KARA HAREKATI

Dohuk’tan Erbil’e kadar uzanan Gara bölgesinde 75 km genişliğinde 25 km derinliğinde gerçekleştirilen Pençe Kaplan-2 Harekatında Silahlı Kuvvetler, taktik, aldatma ve örtü stratejisi izledi. Savaş uçakları, havadan ihbar kontrol uçağı, tanker uçaklar ve destek uçaklarıyla Hava Kuvvetleri’ne ait 41 uçak, bölgede çok geniş bir arazide 50’den fazla hedefi vurdu. PKK terör örgütünün Gara’daki mağaraları, karargahları, mühimmat depoları, barınak ve sığınakları yerlebir edildi. 10 Şubat günü saat 02.55’de başlayan hava harekatından 2 saat sonra saat 04.55’te ise bölgeye hava destekli kara harekatını icra etmek üzere özel birlikler indirildi.

13 KİŞİYİ İNFAZ ETTİLER

Özel timler Beyaz Dağ’daki mağaraya üç noktadan operasyon başlattı. PKK’lı teröristlerle girilen ilk temasta 3 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı. 2’si sağ, 3’ü sözde lider kadrodan olmak üzere 53 terörist etkisiz hale getirildi. İlk istihbarat verilerine göre, mağarada bir odada 12-13, diğer bir odada 2 olmak üzere toplam 14-15 rehine tutulduğu tahmin ediliyordu. Operasyon sonunda 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı. PKK’lı teröristlerin hava harekatı başladıktan hemen sonra rehineleri infaz ettiği öğrenildi. 13 rehinenin 12’si başından, 1’i ise omuzundan vurulmuş halde bulundu. Rehinelerin naaşlarının alınmasının ardından mağara patlatılarak imha edildi.

REKLAM

Mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mağara hapishane

İlk istihbarat verilerine göre, mağarada bir odada 12-13, diğer bir odada 2 olmak üzere toplam 14-15 rehine tutulduğu tahmin ediliyordu. Mağara terör örgütü tarafından hapishane olarak kullanılıyordu. Dere yatağında ve her iki yanında yüzde 60 meyilli olan, Hava Kuvvetleri’nin görerek ateş etme imkanı bulunmayan 3 girişli mağarada 7 demir kapılı yüksek korunaklı 9 oda bulundu. Yüksek korunaklı mağaranın 2 cm kalınlığındaki demir kapılar, beton zemin, sera naylonu ile kapatılmış tavanları ve çıkışında 50 cm yüksekliğindeki beton duvarla desteklendiği görüldü. Mağarada 120 cm’ye 200 cm boyutundaki tüneller, asma kilitli, sürgülü demir kapılar, 20 ila 35 m2 genişliğinde odalar, 50 m2 genişliğinde duş ve havalandırma bölümü tuvaletlere rastlandı. Bu mağara da Afrin’de karşılaşılan mağaralara benzerliğiyle dikkat çekti.

OYNAT 03:42 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaştığı videoyla HDP-PKK'nın kirli ilişkisini gözler önüne serdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından HDP-PKK'nın kirli ilişkisini uluslararası kamuoyuna açıklayan İngilizce bir video paylaştı. PKK ve HDP'ye sert tepki gösteren Altun, paylaşımında, 'Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hedef lider kadro: Kandil yerle bir edilsin

Pençe Kartal-2 harekatıyla, Pençe Harekat bölgelerine sızma ve saldırı planlayan teröristler bölgeden temizlendi. Harekatın tamamlanması ardından birlikler emniyetle üslerine döndü. Gara bölgesi İHA/SİHA sistemleriyle 7/24 gözlem altına alındı. Gerek arazi yapısı, gerekse güvenliğin tesisinin zorluğu nedeniyle bölgede üslenmeye gidilmedi. Yeni istihbarat verileri üzerine bölgeye yönelik operasyonlar devam edecek. Harekatla PKK’nın sözde elebaşlarına “güvende değilsiniz” mesajı net olarak verildi. Harekatın ardından Kandil’den Mahmur ve Sincar’a kadar tüm bölgede istihbarat üzerine gerekli operasyonların yapılacağı gösterildi. Artık hedef terör örgütünün ana karargahı Kandil’i yerle bir etmek.

REKLAM

Ya hıyanet ya hidayet

PKK’lı teröristlerin mağarada alıkoyduğu 13 vatandaşımızı şehit etmesine tepki çığ gibi. Tüm bakanlar yaptıkları açıklamalarla şehitlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diledi. HDP hariç diğer siyasi parti liderleri de terör örgütü PKK’yı lanetledi. KKTC, Azerbaycan ve Somali’deki yetkililer de başsağlığı mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz,

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Irak’ın Gara bölgesinde, mel’un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

OYNAT 00:32 Gara bölgesinde kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Gara bölgesinde kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getirdi. MSB, paylaştığı videoda 'Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu' ifadelerini kullandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Söz hükmünü kaybetmiştir. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet.

SONUNA KADAR ÜSTÜNE GİDECEĞİZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Gara’daki tam manasıyla bir vahşet. Sivil vatandaşlarımızın bir mağarada başlarından kurşunlanmış olarak bulunması, terör örgütünün ne kadar acımasız, ne kadar vahşi olduğunu da ortaya koyuyor. Türkiye hem sınırları içinde hem sınırları dışında hiçbir şekilde teröre, terör faaliyetlerine müsaade etmeyecek. Allah’ın izniyle eninde sonunda terör örgütleri tasfiye edilecektir. Mağaradaki vahşet, terör örgütlerinden medet umanların da gayriinsani tavrını ortaya koyan bir insanlık suçudur. Sonuna kadar bunun üstüne gideceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Çirkin yüzünü bir kez daha gösteren bu hain terör örgütü hedefine asla ulaşamayacaktır. Kahrolsun PKK.

REKLAM

OYNAT 04:35 Genelkurmay Başkanı Gara operasyonunun detaylarını anlattı: 3 girişli, 9 odalı ve 7 kapılı mağara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 10 Şubat gecesi başlatılan ve bu gece biten Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında bilgi verdi. Operasyon yapılan Gara bölgesindeki mağaralardan birini anlatan Orgeneral Güler 'Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 tane de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiş. Teröristlere çok ağır zayiat verdirilmiştir ve bundan sonra terör örgütü burada kendini rahat hissedemeyecektir. Bunu onlara her gün yaşatacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HDP’ye: Hiç utanmanız yok mu?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir. Topraklarımızda ve yurt dışında terörü öven ve teşvik eden kişi ve gruplarla ilgili de gerekli adımları atacağız. Özellikle PKK’nın Türkiye’deki siyasi kolu olan HDP’nin bugün yanıtlaması gereken bazı zor sorular var. Sizin hiç utanmanız yok mu? Silahlı efendilerinizden, bir insanlık suçunu dahi kınayamayacak kadar mı korkuyorsunuz? Sessizliğiniz, zımni onay ve suç ortaklığı anlamına gelmektedir.

GÜNDEM Gara'da paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Kaya ve Gergerlioğlu’na soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Karayılan’ı bin parçaya bölmezsek...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Irak’ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun” dedi. Alçak infazlara tepki gösteren Soylu, “6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak’ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK’yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan, aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek, bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” açıklamasını yaptı.

REKLAM

GÜNDEM Gara şehitlerinin 6'sının ailesi acı haberi evlat nöbetinde aldı

Sedat Yabalak

Vedat Kaya

Hüseyin Sarı

Mevlüt Kahveci

Sedat Sorgun

Adil Kabaklı

Süleyman Sungur

Müslüm Altıntaş

Evlat nöbetine ateş düştü: Şehitlerden 6'sının ailesi Diyarbakır'daydı

PKK’lı teröristlerin alıkoyup Gara’daki mağarada infaz ettiği 13 şehitten 11’inin kimlikleri belirlendi. Malatya Valisi Aydın Baruş, PKK’nın kaçırıp Gara bölgesindeki sözde cezaevinde şehit ettiği vatandaşlarımızdan 7’sinin asker, 2’sinin polis, 2’sinin de sivil olduğunu açıkladı. Diğer 2 kişinin kimlik tespitleri henüz tamamlanmadı. Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsiler sürerken 2. Ordu Komutanı Org. Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’le birlikte kameraların karşısına geçen Vali Baruş, şehitlerle ilgili şu bilgileri verdi:

REKLAM

11 ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

“Kimliği tespit edilen evlatlarımızın, 13 Ağustos 2015’te Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015’te izinli gittiği Erzurum’dan ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015’te Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma personel astsubay başçavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015’te Ağrı’daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı, 24 Temmuz 2016’da Lice Berkirin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015’te Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016’da Hakkari Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015’te Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan’daki birliğine katılmak üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altuntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır.” Kimliği akşam saatlerinde belirlenen Er Sedat Sorgun ise 12 Ağustos 2015’te Diyarbakır Lice’de karayolunda alıkonulmuştu.

DÜNYA Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti

ACI HABERİ DİYARBAKIR’DA ALDILAR

Şehit edilen Semih Özbey, Müslüm Altuntaş, Adil Kabaklı, Süleyman Sungur, Sedat Yabalak ve Vedat Kaya’nın aileleri, HDP’nin Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbetinde, çocuklarını bekliyorlardı. 3 Eylül 2019’dan bu yana devam eden oturma eylemindeki gözü yaşlı aileler, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Kar kış demeden evlat nöbetini sürdüren aileler acı haberi kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde aldı. Aileler sağlık görevlileri eşliğinde Malatya’ya yola çıkarken, evlat nöbetindeki diğer aileler, eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

Malatyalı şehide veda

13 şehitten Astsubay Çavuş Semih Özbey, memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Malatya Şehir Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi. Diğer şehitler de Malatya’da düzenlenecek törenin ardından memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.