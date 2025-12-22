Kanlı Noel'in 62. yıl dönümü: Şehitlerimizi unutmayacağız

Türkiye, 1963’teki “Kanlı Noel” katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı.
Dışişleri Bakanlığı, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını Kıbrıslı Türkleri rahmetle anarak “62 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA mensupları, Kıbrıs Türk halkına karşı barbarca yürüttükleri saldırıların ilk adımı olan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamı gerçekleştirmiş ancak ana vatan ve garantör Türkiye’nin sarsılmaz desteği ve başta Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu kahraman Mücahitler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin destansı bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi EOKA teröristlerini hezimete uğratmıştı” ifadelerini kullandı.
PLANLI BİR KIYIMDI
“Barbar Rum saldırılarında” hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türklerin rahmetle, gazilerin de minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımda, Türkiye’nin “milli davası Kıbrıs meselesi” uğrunda verilen şehitlerin asla unutulmayacağı mesajı yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı da “Kanlı Noel, çatışma değil, planlı bir kıyımdı” başlığıyla yaptığı paylaşımda 21 Aralık 1963'ün tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.
SONSUZA DEK OMUZ OMUZA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Kanlı Noel’in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktararak şu ifadeleri kullandı: “Bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği kararlı direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır. Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır.”
Küstah Nikos katliamı övdü
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, "Kanlı Noel" katliamını "kahramanlık" olarak nitelendirdi. GKRY'nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Hristodulidis, "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla Lefkoşa'daki Agios Kassianos Kilisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Hristodulidis, konuşmasında, terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların başlatıldığı 21 Aralık 1963'ün, "Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu savundu. EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.