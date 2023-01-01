Kapadokya’da kuraklık farkı

Bu yıl dünyada birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı. Hava sıcaklıklarının her 10 yıl, bir önceki 10 seneden daha yüksek olduğu ölçüldü. Dünyada son 8 yıl, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı yıllardan bu yana kaydedilen en sıcak 8 sene olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde 2022, bugüne kadar ölçülen en sıcak 5. sene, Avrupa’da ise en

sıcak 2. yıl oldu. Uzmanlar, Türkiye’de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle gelecek kış aylarında bahar havasının daha çok görüleceği tahmininde bulunuyor.

YAĞIŞLAR YÜZDE 60 AZALDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Yaşadığımız kuraklık, önümüzdeki yıllarda sıklığını daha da artıracak. Yani kış ayında bahar havası yaşanabilir. Şu anda çok önemli bir kuraklık içinden geçiyoruz. Son 4 aydır özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Ege’de yağışlarda yaklaşık yüzde 60 azalma var. Bunların sıklıkları daha da artacak görünüyor. Önümüzdeki dönemden kastım da 3, 5, 10, 20’li yıllarda. Bunu, daha da uzatabiliriz.” dedi.Marmara ile Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz’de bu yıl şubat ile mart aylarında yağışların ortalamaların altında kalacağını vurgulayan Tek, “Sıcak günlerin sayısı soğuk günlere göre daha fazla olacak. Önümüzdeki günlerde bir kar yağışı, yağmur bekleniyor. Bunun barajlara etkisi yüzde 10-20 olarak yansıyacak. Yaza kurak gireceğiz.” diye konuştu.

KAPADOKYA'DA KURAKLIK