Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kapadokyadaki kaçak yapılara geçit yok Bir bir yıkılıyorlar
NEVŞEHİR

Kapadokya'daki kaçak yapılara geçit yok: Bir bir yıkılıyorlar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı. Bugüne kadar Nevşehir'in Uçhisar ve Göreme beldelerinde 90, Ürgüp Ortahisar beldesinde 54, Avanos ilçesi ile ilçeye bağlı Çavuşin köyünde 50 ve kentsel sit alanına giren merkezlerde de 8 olmak üzere toplam 202 kaçak yapı yıkıldı.

Haber Merkezi DHA
Kaçak yapılar teker teker yıkılıyor.
Kaçak yapılar teker teker yıkılıyor.

Göreme beldesinde kaçak yapıldığı belirlenen 2 müstakil ev, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerince yıkıldı.
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce, Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapıların yıkımına geçen yıl 15 Şubat'ta başlandı.

Kapadokya'da kaçak yapıya yer yok: Hepsi yıkıldı
HAYAT
Kapadokya'da kaçak yapıya yer yok: Hepsi yıkıldı

Toplam 202 yapı yılıdı

Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme ve araştırmalar sonrasında, bugüne kadar Nevşehir'in Uçhisar ve Göreme beldelerinde 90, Ürgüp ilçesi ile ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 54, Avanos ilçesi ile ilçeye bağlı Çavuşin köyünde 50 ve kentsel sit alanına giren merkezlerde de 8 olmak üzere toplam 202 kaçak yapı yıkıldı.

Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor: İmar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor
GÜNDEM
Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor: İmar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor

Çalışmalar devam ediyor

Temmuz ayından bu yana ara verilen yıkım çalışmaları, dün yeniden başlatıldı. Bu kapsamda Nevşehir’e bağlı Göreme beldesinde kaçak yapıldığı belirlenen 2 adet müstakil ev, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkıldı. Kaçak yapıların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yasak, mühür dinlemiyorlar: Bodrum’da kaçak yapılaşma yeniden başladı
GÜNDEM
Yasak, mühür dinlemiyorlar: Bodrum’da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Abone Ol Google News
Acı haberler peş peşe geldi

Acı haberler peş peşe geldi

​İzmir'deki sele kapılan araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bunu da yaptılar!

Bunu da yaptılar!

Kısıtlamayı delmek için doktor randevusu alıp geziyorlar.
Türk halkının yarısı CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin ‘gizli anayasa çalışması yaptığını düşünüyor

Durumu ciddi

Durumu ciddi

​Yıldız futbolcunun görüntüsü yürek burktu.

ABD 'hack'le çalkalanıyor

ABD 'hack'le çalkalanıyor

​İki bakanlığa ait bilgilerin çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Ay'daki evler böyle olacak

Ay'daki evler böyle olacak

​Avrupa Uzay Ajansı paylaştı.

Erdoğan sinyali verdi: Bugün açıklanacak..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.