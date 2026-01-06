Kapalıçarşı soruşturmasında 4. dalga operasyon: Kara para trafiği deşifre oldu

Kapalıçarşı'da kara para aklandığı iddialarına yönelik soruşturmada yeni gelişme... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı.





PARALARI AKLAYIP KRİPTO OLARAK YURT DIŞINA ÇIKARDILAR





Dosya üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirin, paravan şirketler ve banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.





Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri 14 şehirde operasyon düğmesine bastı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:





"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2024/279446 (Kapalıçarşı) sayılı soruşturma dosyası kapsamında; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde dördüncü dalga operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına (28 Araç, 41 Taşınmaz, 11 Mesken, 8 İşyeri) el konulmuştur.

Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



