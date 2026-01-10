Yeni Şafak
Kar 1,5 metreyi aştı araçlar kara gömüldü: 353 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

13:2510/01/2026, Cumartesi
DHA
Hakkari'de 353 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 353 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı ve dik yamaçlı bölgelerde çığ riski bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Hakkari'de dün etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle il genelinde 108 köy ile 245 mezra yolu, ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatırken; Yüksekova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle ilçedeki araçlar ve tek katlı yapılar, kara gömüldü.

Soğuk hava nedeniyle de 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı ve dik yamaçlı bölgelerde çığ riski bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.



#Hakkari
#kar
#ulaşım
