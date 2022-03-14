Kar gidiyor

Türkiye’nin batısını 4 gündür etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul’da dün sabah etkisini arttırdı. Hafta sonu olması dolayısıyla vatandaşların çoğu evlerinde kalırken, yollarda olan sürücüler zor zamanlar yaşadı. Bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda güzergâh değişikliğine gidildi. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı bugün batıyı terk ederken, çarşambadan itibaren yağışlı hava bekleniyor.

HASARLI KAZALAR OLDU

Buzlanma nedeniyle hasarlı kazalar da meydana geldi. Sarıyer’de iki aracın karıştığı trafik kazasında bir otomobil takla attı. Takla atan araçta sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maltepe’de İETT otobüsü ara sokakta kayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Başakşehir 4. Etap’ta da bir İETT aracı yolda kaldı.

279 SEFER İPTAL

Kar, hava ulaşımında büyük aksaklıklara neden oldu. Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul’daki havalimanlarından dün iptal ettiği sefer sayısı 279 oldu. Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları da iptal edildi. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği dün sabah 11.20’den itibaren çift yönlü kapatıldı. Yerel trafik ise kontrollü olarak devam etti. Evlerinde olan İstanbullular ise karın tadını sokaklarda eğlenerek çıkardı.

REKLAM

Ulaşım sorununu kızakla çözdüler

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Emrah ve Gözde Kuas çifti, yoğun kar nedeniyle araçlarını park ettikleri yerden çıkaramayınca çareyi kızağa binmekte buldu. Birbirlerini kızakla çekerek ulaşım sağlayan çiftten Emrah Kuas, bu şekilde hem eğlendiklerini hem de babaannelerinde kalan çocuklarının yanına gideceklerini söyledi.