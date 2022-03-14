Gündem Kar gidiyor
İSTANBUL

Kar gidiyor

Türkiye’nin batısında 4 gündür etkili olan kar bugün gidiyor. Çarşamba gününden itibaren yağmur bekleniyor. Vatandaşların çoğu hafta sonunu evinde geçirdi, çocuklar karın tadını çıkardı. Yola çıkanlar karlı ve buzlu yollar nedeniyle zorluk yaşadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kar gidiyor
4 gündür etkili olan kar yağışı yerini yağmura bırakıyor.

Türkiye’nin batısını 4 gündür etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul’da dün sabah etkisini arttırdı. Hafta sonu olması dolayısıyla vatandaşların çoğu evlerinde kalırken, yollarda olan sürücüler zor zamanlar yaşadı. Bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda güzergâh değişikliğine gidildi. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı bugün batıyı terk ederken, çarşambadan itibaren yağışlı hava bekleniyor.

HASARLI KAZALAR OLDU

  • Buzlanma nedeniyle hasarlı kazalar da meydana geldi. Sarıyer’de iki aracın karıştığı trafik kazasında bir otomobil takla attı. Takla atan araçta sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maltepe’de İETT otobüsü ara sokakta kayarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Başakşehir 4. Etap’ta da bir İETT aracı yolda kaldı.

279 SEFER İPTAL

Kar, hava ulaşımında büyük aksaklıklara neden oldu. Türk Hava Yollarının (THY), İstanbul’daki havalimanlarından dün iptal ettiği sefer sayısı 279 oldu. Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları da iptal edildi. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği dün sabah 11.20’den itibaren çift yönlü kapatıldı. Yerel trafik ise kontrollü olarak devam etti. Evlerinde olan İstanbullular ise karın tadını sokaklarda eğlenerek çıkardı.

Ulaşım sorununu kızakla çözdüler

  • Gaziosmanpaşa’da yaşayan Emrah ve Gözde Kuas çifti, yoğun kar nedeniyle araçlarını park ettikleri yerden çıkaramayınca çareyi kızağa binmekte buldu. Birbirlerini kızakla çekerek ulaşım sağlayan çiftten Emrah Kuas, bu şekilde hem eğlendiklerini hem de babaannelerinde kalan çocuklarının yanına gideceklerini söyledi.

İstanbul'da kar yeniden etkisini göstermeye başladı: E-5 beyaza büründü araçlar ilerlemekte güçlük çekti
FOTOĞRAF 16
Title
Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Title
Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.
Title
Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.
Title
Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Title
İstanbul’da kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ’daki E-5 karayolu beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul'da kar yeniden etkisini göstermeye başladı: E-5 beyaza büründü araçlar ilerlemekte güçlük çekti
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı aniden bastırınca Cevizlibağ'daki E-5 karayolu beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
OYNAT 00:43
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
İstanbul'da yoğun şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehrin birçok noktasında araçların yolda kaldığı görülürken, kar küreme araçlarının da yoğun yağış ve buzlanmanın etkisiyle ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.
Alanyada Arda Güler farkı

Alanya'da Arda Güler farkı

​Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe 5-2 kazandı.
Yaralı askerlere ziyaret

Yaralı askerlere ziyaret

Zelenskiy: En iyi hediye zaferimiz olacak.
İBB hocasından nikah töreninde alkol servisi: Seküler dostlarımıza borcumuzdur

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

​F.Bahçe'nin genç yıldız adayı geceye damga vurdu.

Dünya yıldızları ıslıklandı

Dünya yıldızları ıslıklandı

Devler Ligi'nden elenen PSG'de büyük kriz.

Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ayrıntıları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.