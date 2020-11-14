​Karabağ tezkeresi için geri sayım

Dağlık Karabağ’da imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından ateşkesi ve anlaşma kararlarının sahada uygulanmasını gözlemlemek amacıyla yürütülecek çalışmaları detaylandırmak üzere Rusya’dan bir heyet Ankara’ya geldi. Askeri teknik heyetler nezdinde yapılan toplantılarda, Karabağ’da ateşkesin ve anlaşmanın uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek üzere Türkiye ve Rusya ortaklığında kurulacak gözlem merkezinin yeri, görev kapsamı ve kuvvet içeriğine ilişkin tüm detaylar ele alındı.

ORTAK MEKANİZMA

Heyetin, çalışmalar kapsamında Ankara’da birkaç gün kalması ve bu görüşmelerde ortak mekanizmanın çalışma ayrıntılarının netleştirilmesi bekleniyor. Türkiye ve Rusya arasında, Karabağ’da ortak gözlem mekanizmasına ilişkin mutabakat zaptı Çarşamba günü imzalanmıştı.

OYNAT 00:37 Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan? Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TEZKERE HAZIRLIĞI

Türkiye’nin Karabağ’da kurulacak gözlem merkezine göndereceği asker sayısının da Rus heyetle gerçekleştirilecek görüşmelere belirlenmesi bekleniyor. Önceki akşam TBMM’de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın Azerbaycan görevi için TBMM’den tezkere alınmasının gerekebileceğini söyledi. Akar, MSB Bütçesinin kapanış konuşmasında da, Rus heyetle yapılacak görüşmelere ilişkin, “Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak, ne edecek onları görüşecek” dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, “Türkiye orada(Karabağ) nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Burada biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi egemen ve bağımsız bir devlet olarak görüyoruz. Dolayısıyla orada herhangi bir oldubitti, vesaire söz konusu değil” diye konuştu. Akar, bu süreçte Türkiye ve Azerbaycan’ın beklentisinin, ateşkesin kalıcı olması, istikrarın, barışın, normalleşmenin sağlanması, hudutların açılması, refahın yayılması ve tarafların birbirinin hakkına tecavüz etmemesi olduğunu kaydetti.

REKLAM

OYNAT 00:49 Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu gözlem merkezi mutabakatını imzaladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı. Akar, 'İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İHA’larla denetlenecek

Önceki gün Rusya’dan gözlem bölgelerine ilişkin çeşitli açıklamalar gelmişti. Sergey Lavrov, gözlem merkezinde yer alacak Türk tarafının tüm faaliyetlerini ihtilaf bölgesine ayak basmadan İHA gözlem araçlarıyla gerçekleştireceğini, Karabağ’daki tüm barış gücü harekatının ise sadece Rus kuvvetleri tarafından yürütüleceğini açıklamıştı. Kaynaklar, her türlü detay için Türkiye-Rusya teknik heyetlerin görüşmelerinin sonucunu beklemek gerektiğine işaret ederken, bu konuda tek netlik Türkiye’nin sahada askeri bir güç bulundurmayacağı, ancak Rusya ile aynı ölçüde görev üstlenileceği ateşkesin izlenmesi ve denetlenmesinde büyük rol üstleneceği.

Cebrayil ve Fuzuli’de olabilir

Gözlem merkezinin konuşlanma yeri olarak Azerbaycan topraklarında olacağına ilişkin açıklamalar gelirken, yetkililer, halen Karabağ’da Azerbaycan ordusunun 7 bölgenin dördünü işgalden kurtardığını, kalan 3 bölgenin de anlaşma kapsamında belli bir takvimle alınacağını anımsattı. Gözlem Merkezinin bu yönüyle Bakü’de kurulması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirten kaynaklar, Azerbaycan ordusunun kontrol altına aldığı Cebrayil, Fuzuli bölgelerinin de bu anlamda Azerbaycan toprağı olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Gözlem merkezinin ateş hattına yakın bölgelere konuşlanması planlanıyor. Söz konusu merkez ve gerekli şubelerinin nerelerde kurulacağı konusu Azerbaycan’ın oluruyla netlik kazanacak. Türkiye ve Rusya nezdindeki ortak mekanizma konusunda ise Azerbaycan’ın, olası oldubittilere karşı, Türkiye’nin gözlem heyetinde önemli bir ağırlığı olmasından yana irade sergilediği belirtiliyor.