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Gündem Karabükte 66 yaşındaki mucit, yarı bisiklet yarı çekirge yaptı
KARABÜK

Karabük haber: 66 yaşındaki mucit, yarı bisiklet yarı çekirge yaptı

Karabük'te 66 yaşındaki mucit, yarı bisiklet yarı çekirge yaptı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde işçi emeklisi 66 yaşındaki Recep Özen’in bisiklet parçalarından tasarlayıp yaptığı ve "Çekirge" ismini verdiği araç görenleri şaşkına çeviriyor.

Haber Merkezi İHA
'Çekirge'yi görenler şaşkınlık yaşıyor.
'Çekirge'yi görenler şaşkınlık yaşıyor.

Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde yaşayan Recep Özen, evinin atölyesinde kullanılmayan bisikletin tekerlerini, pedallarını ve demirlerini söküp çekirge gibi hareket edebilen bir araç yapmayı tasarladı. Özen, 2 hafta gibi bir sürede ortaya çıkardığı araca "Çekirge" adını verdi. Dengesini iple sağladığı "Çekirge" ile evine yakın mesafedeki yerlere gidip gelen Özen’i görenler şaşkınlık yaşadı.

Recep Özen, ilginç işlerle uğraşmayı sevdiğini belirterek, "2 tane bisiklet tekeri vardı. Değişik olsun, ilgi çeksin diye böyle bir şey yaptım. Çekirgeye benzettiğim için de adını ’Çekirge’ koydum" dedi.

İHA

"Çekirge"nin kendisi için güvenli olduğunu ancak daha güvenli olması için bazı eklemeler yapacağını ifade eden Özen, "Başkaları kullanabilir ama dikkat etmesi lazım. İpler sağlam ve gergin tutulursa kullanılır. Binmek isteyenlere ipi nasıl tutacaklarını tarif ediyorum. Tehlikeli olabilir diye binmeleri için ısrar etmiyorum. Eksikliklerini tamamladıktan sonra binilir" diye konuştu.

İHA

"Çekirge"yi görenlerin şaşkınlık yaşadığına işaret eden Özen, şunları kaydetti:

  • "Böyle bir şey görmemişler. Merak edip bakıyorlar. ’Nasıl yaptın, nereden aklına geldi?’ diye soruyorlar. Bende nasıl yaptığımı tarif ediyorum. Vatandaşa ilginç geliyor."


Nurettin Yılmaz ise ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını söyledi. Yılmaz, "Bu arkadaşımız mucittir. Bunu ilk gördüğüm bir hasta için yapıyor sandım. Sonra ayaklarını yaptı, profillerini yaptı, daha sonra farklı bir şey yapacağını düşündüm. Arkadaşımız yapar, yeteneği var. Ben daha denemedim, ayaklarına başka bir aparat daha yapılması gerekiyor daha güvenli olması için" ifadelerini kullandı.

Hurdaya çıkan arazi araçlarını 4 ila 6 ayda yepyeni yapıyor
FOTOĞRAF 8
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde oto tamir ustası Yunus Kaptan, hurdaya ayrılmış veya modifiye yapılmak üzere atölyesine getirilen eski arazi araçlarına adeta yeniden hayat veriyor.
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Hurdaya çıkan arazi araçlarını 4 ila 6 ayda yepyeni yapıyor
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan Yunus Kaptan, hurdaya ayrılmış veya modifiye edilmesi istenen arazi araçlarının bakım ve onarımını atölyesinde yapıyor.


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