Karada ilk devriye

Sınırdaki beton blokların kaldırılmasıyla sabah saat 10 sularında başlayan kara devriyesine TSK 6, ABD ordusu ise 8 araçla katıldı. İnsansız hava araçları ve helikopterlerin de eşlik ettiği ‘gözlem’ devriyesi Suriye’de Tel Abyad ile Rasulayn arasında yaklaşık 3 saatlik turun ardından sona erdi. Sınır bölgesinde terör örgütünün halen tünel kazmaya devam ettiği ve ABD’nin de PKK’ya silah sevkini sürdürdüğü bir ortamda gerçekleşen devriyelerin, Münbiç sürecine benzer bir oyalama taktiğine dönüşmesinden endişe ediliyor. Devriye faaliyetine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Fırat’ın doğusunda, teröristlerin çekilmesi ve Suriyelilerin dönmesi için (ABD ile) ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürmektedir” denildi.

Rejim Suriye’yi hatırladı

ABD ve Türkiye'nin yaptığı ortak devriyeden bir görüntü

Türkiye’nin ABD ile birlikte Suriye kuzeyinde gerçekleştirdiği ortak devriye faaliyeti, Esed rejiminin bu bölgeyi hatırlamasını sağladı. Yıllardır Suriye topraklarının yüzde 30’a yakınının ABD-PKK ittifakınca işgaline ve bu bölgedeki yüzbinlerce kişinin Türkiye’ye sürgün edilmesine ses çıkarmayan rejim, Türk askeri sınırı geçtiğinde alerjik reaksiyon verdi. Şam yönetimi yaptığı açıklamada, askeri devriyelerin ‘ülke bütünlüğü ve egemenliğini pervasız şekilde ihlal ettiğini’ ileri sürdü. Rejimin baş destekçisi İran ise bu ifadelerle eşzamanlı olarak Ankara ile temasa geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, mevkidaşıyla son gelişmeleri ele aldı.

REKLAM

PKK yeni tünel kazıyor

YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyinde Ayn el Arab, Tel Abyad ve Sırrin’de kazdığı yeni tüneller

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyinde Ayn el Arab, Tel Abyad ve Sırrin’de de yeni tüneller kazıyor. Anadolu Ajansı’nın kazı çalışması devam eden tünellerde yaptığı yeni çekimlerde örgütün söz konusu faaliyetlerine son vermediği görülüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, YPG/PKK’nın bazı mevzilerini yok ettiğini duyurmuştu.

Devriye bitti ortaya çıktılar

Ortak devriye esnasında bir terörist Türkiye sınırını gözlüyor.

Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından silahlı teröristler sınırda görüntülendi. Teröristler Tel Abyad’da mevzilere gidip gelirken eline dürbün alan bir teröristin Türkiye tarafını gözlediği görüldü.