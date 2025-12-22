Karadeniz'de üç aşamalı güvenlik

Karadeniz üzerinden Türkiye’ye yönelen İHA’ların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Türkiye, 7 gün 24 saat hava ve deniz unsurlarıyla seyir, keşif ve gözetleme yapıyor. Mayın arama tarama faaliyetleri yoğunlaştırılırken, Bulgaristan ve Romanya ile yürütülen ortak devriyeler de artırıldı.
Karadeniz'de, Rusya ve Ukrayna arasında 5'inci yılına girecek savaş, son günlerde bölgesel güvenlik ve istikrar açısından güvenliği tehlikeye atmaya başladı. Özellikle son haftalarda Karadeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapan İnsansız Hava Araçları (İHA)'nın tespit edilmesi bölgede gerginliği artırdı. Savaşın başladığı ilk günden bu yana tarafsızlık politikası güden Türkiye, kalıcı ve adil barışın tesisi için çalışmalarını sürdürürken, Karadeniz'de önlemlerini artırdı.
7 GÜN 24 SAAT KEŞİF
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulamaya devam eden Türkiye, Karadeniz sahasında deniz ve hava unsurlarıyla 7 gün 24 saat seyir,keşif ve gözetleme yapıyor. Karadeniz'deki mayın tehdidine karşın seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için yapılan millî esaslı Mayın Karşı Tedbirler Harekâtları da artırıldı. Rutin mayın gözleme devriyelerinin yanı sıra bu konuda yapılan herhangi bir ihbar durumunda ekipler hemen denize açılarak olası mayın tehdidini SAS görev timleri tarafından zararsız hale getiriyor.
NATO İLE ORTAK DEVRİYE
Milli imkanlarla yapılan mayın tarama faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye NATO müttefikleri Bulgaristan ve Romanya ile birlikte kurduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu da çalışmalarını artırdı. Görev grubu devriye sayıları yüzde 30 oranında artırdı.
TSK'dan eğitim uçuşu
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 18 Aralık'ta Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yaptığı belirtildi. Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.