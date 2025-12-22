Karadeniz'de üç aşamalı güvenlik

Karadeniz'de, Rusya ve Ukrayna arasında 5'inci yılına girecek savaş, son günlerde bölgesel güvenlik ve istikrar açısından güvenliği tehlikeye atmaya başladı. Özellikle son haftalarda Karadeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapan İnsansız Hava Araçları (İHA)'nın tespit edilmesi bölgede gerginliği artırdı. Savaşın başladığı ilk günden bu yana tarafsızlık politikası güden Türkiye, kalıcı ve adil barışın tesisi için çalışmalarını sürdürürken, Karadeniz'de önlemlerini artırdı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulamaya devam eden Türkiye, Karadeniz sahasında deniz ve hava unsurlarıyla 7 gün 24 saat seyir,keşif ve gözetleme yapıyor. Karadeniz'deki mayın tehdidine karşın seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için yapılan millî esaslı Mayın Karşı Tedbirler Harekâtları da artırıldı. Rutin mayın gözleme devriyelerinin yanı sıra bu konuda yapılan herhangi bir ihbar durumunda ekipler hemen denize açılarak olası mayın tehdidini SAS görev timleri tarafından zararsız hale getiriyor.