Karadeniz’in çarpanı iskorpit tezgâhlarda kendini göstermeye başladı: Kilosu 150 liradan satılıyor

Balıkçı Hakan Erol, “Bu balığın adı çarpan, Ege’de iskorpit diye geçer. Özelliği zehirli olması ama ayıklandıktan sonra lezzetlidir. Çorbası olur, tavası, buğlaması olur. Çocuklar için yenebilecek lezzetli bir şey. Mayıs ve haziran aylarında daha çok olur, havaların ısınmasıyla. Haziran ayında yumurtasını döker, sonra kaybolur” diye konuştu. Henüz yeni çıktığı için şu anda kilogramının 150 TL’den satıldığını söyleyen Erol, zamanla fiyatının daha da aşağıya ineceğini söyledi.

Çocuklar için besin kaynağı

Balık tüketiminde zorluk yaşayan çocuklar için bu balığın kolaylıkla tüketilebileceğini belirten Erol, “Kılçıklarını alıyoruz. İsteyen kılçıklı alıyor, isteyen kılçıksız alıyor ama aldığımız zaman löp oluyor. Çocuklara yedirebilirsiniz, çocuklar için vitamin kaynağıdır. Çocuklar balık yemiyorsa balık yerine bunu yiyebilir. Biz de zehrini ve dikenlerini alarak satıyoruz” dedi.

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FOTOĞRAF 13 Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı. 1 Eylül 2021'de açılan sezona palamut avıyla başlayan Karadeniz'deki balıkçılar, 7 aylık sürede istenilen av miktarına ulaşamadı.<br><br> Karadenizli balıkçıların, 1 Eylül'de açılan av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritte ise beklenen avcılık olmadı.<br><br> Bazı balıkçılar, gelecek sezon için yırtılan ağlarını örmeye, teknelerini tamir etmeye şimdiden başladı.<br><br> Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, av yasağının resmi olarak bugün başladığını ancak birçok balıkçının bu tarihi beklemeden teknelerini limanlara demirlediğini söyledi.<br><br> Bu sezon palamudun yok denecek kadar az avlandığını belirten Karadeniz, hamsi avının bir ara bol olsa da çok kısa sürdüğünü aktardı.<br><br> Karadeniz, sezon içerisinde yaşanan olumsuz hava şartlarının balıkçıları oldukça zorladığını ifade ederek, \"Av sezonunda açıkçası umduğumuzu bulamadık. Palamut sezonu çok kötü geçti. Hamsi avı iyiydi ama çok kısa sürdü. Sezon içerisinde sadece 35-40 gün hamsi avı oldu. Onun dışında hamsi avlanmadı.\" diye konuştu.<br><br> Bundan sonra balıkçılar için ağ ve tekne bakım döneminin başlayacağını kaydeden Karadeniz, \"Bazı arkadaşlarımız şimdiden başladı ancak Ramazan Bayramı sonrası tüm balıkçılar imece usulü bakım ve ağ onarımını yapmaya başlar.\" dedi.<br><br> Karadeniz, gelecek sezon vatandaşların daha bol hamsi tüketmesi konusunda ümitli olduklarını sözlerine ekledi.<br><br> Tezgahlarda havuz balıkları yer aldı<br><br>Öte yandan denizden istenen avın olmaması nedeniyle kentteki birçok tezgahta havuz balıkları yer alıyor.<br><br>Perşembe'de balıkçılık yapan Erdal Çamaş, sezonun istenildiği gibi olmaması nedeniyle balık fiyatlarının biraz yüksek seyrettiğini söyledi. Son günlerde tezgahta levrek, somon, çupra ve alabalık gibi havuz balıkları olduğunu belirten Çamaş, bu balıkların kilogram fiyatının 60 ila 120 lira arasında değiştiğini aktardı. Cesur Kaya da Türkiye'de eskiden olduğu gibi balık avı yapılamadığını ifade ederek, avlanan balık miktarının az, fiyatının yüksek olduğunu kaydetti.<br><br>Kaya, son bir aydır tezgahında deniz balığının çok az olduğunu, bunun yerine havuz balıklarını sattığını anlattı. Av yasağı başladı: Denizlerde balık avı sezonu sona erdi Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Yeni av sezonu 1 Eylül 2022'de başlayacak. Diğer yandan kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar av yasağından muaf olacak.

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