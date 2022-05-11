Gündem Karadenizin çarpanı iskorpit tezgahlarda kendini göstermeye başladı Kilosu 150 liradan satılıyor
SİNOP

Karadeniz’in çarpanı iskorpit tezgâhlarda kendini göstermeye başladı: Kilosu 150 liradan satılıyor

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde ‘çarpan’ adıyla bilinen iskorpit, deniz soğuğunun azalmasıyla yeniden kendini gösterdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında görünen iskorpit balığı, Sinop’ta tezgâhlarda kilogramı 150 TL’den satışa çıkarıldı. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere veriyor.

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Haber Merkezi İHA
Karadeniz’in çarpanı iskorpit tezgahlarda kendini göstermeye başladı: ​Kilosu 150 liradan satılıyor
İskorpit balığı.

Balıkçı Hakan Erol, “Bu balığın adı çarpan, Ege’de iskorpit diye geçer. Özelliği zehirli olması ama ayıklandıktan sonra lezzetlidir. Çorbası olur, tavası, buğlaması olur. Çocuklar için yenebilecek lezzetli bir şey. Mayıs ve haziran aylarında daha çok olur, havaların ısınmasıyla. Haziran ayında yumurtasını döker, sonra kaybolur” diye konuştu. Henüz yeni çıktığı için şu anda kilogramının 150 TL’den satıldığını söyleyen Erol, zamanla fiyatının daha da aşağıya ineceğini söyledi.

Çocuklar için besin kaynağı

Balık tüketiminde zorluk yaşayan çocuklar için bu balığın kolaylıkla tüketilebileceğini belirten Erol, “Kılçıklarını alıyoruz. İsteyen kılçıklı alıyor, isteyen kılçıksız alıyor ama aldığımız zaman löp oluyor. Çocuklara yedirebilirsiniz, çocuklar için vitamin kaynağıdır. Çocuklar balık yemiyorsa balık yerine bunu yiyebilir. Biz de zehrini ve dikenlerini alarak satıyoruz” dedi.

Av yasağı başladı: Denizlerde balık avı sezonu sona erdi
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Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.
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1 Eylül 2021'de açılan sezona palamut avıyla başlayan Karadeniz'deki balıkçılar, 7 aylık sürede istenilen av miktarına ulaşamadı.<br><br>
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Karadenizli balıkçıların, 1 Eylül'de açılan av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritte ise beklenen avcılık olmadı.<br><br>
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Bazı balıkçılar, gelecek sezon için yırtılan ağlarını örmeye, teknelerini tamir etmeye şimdiden başladı.<br><br>
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Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, av yasağının resmi olarak bugün başladığını ancak birçok balıkçının bu tarihi beklemeden teknelerini limanlara demirlediğini söyledi.<br><br>
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Bu sezon palamudun yok denecek kadar az avlandığını belirten Karadeniz, hamsi avının bir ara bol olsa da çok kısa sürdüğünü aktardı.<br><br>
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Karadeniz, sezon içerisinde yaşanan olumsuz hava şartlarının balıkçıları oldukça zorladığını ifade ederek, \"Av sezonunda açıkçası umduğumuzu bulamadık. Palamut sezonu çok kötü geçti. Hamsi avı iyiydi ama çok kısa sürdü. Sezon içerisinde sadece 35-40 gün hamsi avı oldu. Onun dışında hamsi avlanmadı.\" diye konuştu.<br><br>
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Bundan sonra balıkçılar için ağ ve tekne bakım döneminin başlayacağını kaydeden Karadeniz, \"Bazı arkadaşlarımız şimdiden başladı ancak Ramazan Bayramı sonrası tüm balıkçılar imece usulü bakım ve ağ onarımını yapmaya başlar.\" dedi.<br><br>
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Karadeniz, gelecek sezon vatandaşların daha bol hamsi tüketmesi konusunda ümitli olduklarını sözlerine ekledi.<br><br>
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Tezgahlarda havuz balıkları yer aldı<br><br>Öte yandan denizden istenen avın olmaması nedeniyle kentteki birçok tezgahta havuz balıkları yer alıyor.<br><br>Perşembe'de balıkçılık yapan Erdal Çamaş, sezonun istenildiği gibi olmaması nedeniyle balık fiyatlarının biraz yüksek seyrettiğini söyledi.
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Son günlerde tezgahta levrek, somon, çupra ve alabalık gibi havuz balıkları olduğunu belirten Çamaş, bu balıkların kilogram fiyatının 60 ila 120 lira arasında değiştiğini aktardı.
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Cesur Kaya da Türkiye'de eskiden olduğu gibi balık avı yapılamadığını ifade ederek, avlanan balık miktarının az, fiyatının yüksek olduğunu kaydetti.<br><br>Kaya, son bir aydır tezgahında deniz balığının çok az olduğunu, bunun yerine havuz balıklarını sattığını anlattı.
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Av yasağı başladı: Denizlerde balık avı sezonu sona erdi
Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Yeni av sezonu 1 Eylül 2022'de başlayacak. Diğer yandan kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar av yasağından muaf olacak.

Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Dördü Hatay'da ölü bulundu
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Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu.
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Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dün ölü bir kaplumbağayı fark etmişti.
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Ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdikten sonra başka vatandaşlar tarafından 3 tane daha ölü kaplumbağa bulundu.
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Denizden sahile vurmuş toplam 4 kaplumbağanın da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.
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Ekipler, sahilde bulunan yeşil deniz kaplumbağaları için çalışma başlattı. Ölü kaplumbağaları sahilden kaldırdı.
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Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, yeşil deniz kaplumbağalarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli birinci derecede tehdit altında gösterilen bir tür olduğuna dikkat çekerek, \"Nisan ayından itibaren deniz açıklarında çiftleşmeye başlarlar. Mayıs ayının ortalarından itibaren kıyıya yumurtalarını bırakmak için çıkışa başlar. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa ihbarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki alandaki kaplumbağa sayılarının artması ve 15 Nisan öncesi balık sezonu açıktı, muhtemelen pervane çarpmış ya da sert bir cisimle vurulmuş\" diye konuştu.
Title
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, yeşil deniz kaplumbağalarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli birinci derecede tehdit altında gösterilen bir tür olduğuna dikkat çekerek, \"Nisan ayından itibaren deniz açıklarında çiftleşmeye başlarlar. Mayıs ayının ortalarından itibaren kıyıya yumurtalarını bırakmak için çıkışa başlar. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa ihbarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki alandaki kaplumbağa sayılarının artması ve 15 Nisan öncesi balık sezonu açıktı, muhtemelen pervane çarpmış ya da sert bir cisimle vurulmuş\" diye konuştu.
Title
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, yeşil deniz kaplumbağalarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli birinci derecede tehdit altında gösterilen bir tür olduğuna dikkat çekerek, \"Nisan ayından itibaren deniz açıklarında çiftleşmeye başlarlar. Mayıs ayının ortalarından itibaren kıyıya yumurtalarını bırakmak için çıkışa başlar. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa ihbarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki alandaki kaplumbağa sayılarının artması ve 15 Nisan öncesi balık sezonu açıktı, muhtemelen pervane çarpmış ya da sert bir cisimle vurulmuş\" diye konuştu.
Title
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, yeşil deniz kaplumbağalarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli birinci derecede tehdit altında gösterilen bir tür olduğuna dikkat çekerek, \"Nisan ayından itibaren deniz açıklarında çiftleşmeye başlarlar. Mayıs ayının ortalarından itibaren kıyıya yumurtalarını bırakmak için çıkışa başlar. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa ihbarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki alandaki kaplumbağa sayılarının artması ve 15 Nisan öncesi balık sezonu açıktı, muhtemelen pervane çarpmış ya da sert bir cisimle vurulmuş\" diye konuştu.
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Dördü Hatay'da ölü bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde vatandaşlar tarafından peş peşe ölü bulunan dört kaplumbağanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu anlaşıldı.

Vicdansız!

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