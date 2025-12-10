Karagöl Yaylası’nda kayıp alarmı: Yaşlı çift için gece görüşlü dronlar havalandı

Akyazı ilçesinde yaşayan H.K. (71) ve M K. (72) öğle saatlerinde Geyve’deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.