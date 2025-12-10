Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Karagöl Yaylası’nda kayıp alarmı: Yaşlı çift için gece görüşlü dronlar havalandı

Karagöl Yaylası’nda kayıp alarmı: Yaşlı çift için gece görüşlü dronlar havalandı

00:2810/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ile bölgede yaşlı çifti bulmaya çalışıyor.
AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ile bölgede yaşlı çifti bulmaya çalışıyor.

Sakarya’nın Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde kayboldukları değerlendirilen yaşlı çift için ekipler seferber oldu. Çift, gece görüşlü dronlarla her yerde didik didik aranıyor.

Akyazı ilçesinde yaşayan H.K. (71) ve M K. (72) öğle saatlerinde Geyve’deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ile bölgede yaşlı çifti bulmak için çalışma başlattı.



#Karagöl Yaylası
#Sakarya
#Kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi