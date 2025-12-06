Sakarya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale da el konuldu.