Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama

Sakarya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama

00:256/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya merkezli 8 ilde ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci el alım-satım uygulamalarında sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Bir kişiyi ifadesinin ardından serbest bırakan savcılık, 22 şüpheliyi ise mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14’ü tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Sakarya
#Dolandırıcı
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?