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Karakutu inceleniyor

TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madenin karakutusunun incelendiğini kaydetti: Yer altı tüm çalışma alanlarında metan, oksijen, karbondioksit, sıcaklık ve hava hızı ölçümleri 24 saat izlenip bilgiler kayıt altına alınıyor. Tüm ölçümler, telsiz ve telefon konuşmaları kayıt altında.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Karakutu inceleniyor
​Karakutu inceleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki maden kazası hakkında TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Türkiye'yi yasa boğan patlama ve sonrasındaki kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Dönmez, TTK Amasra Müessesesi'nde ağustos ve eylül aylarındaki denetimlerde teknik ve idari düzenlemelere aykırı bir husus tespit edilmediğini kaydetti.

Sayıştay raporlarındaki ifadelerin çarpıtıldığını belirten Dönmez, “Kömürün içindeki metan gazı miktarı, 'çalışılan ortamda havadaki metan gazı' şeklinde lanse edildi. Bu ifade yanlıştır. Grizu patlamaları, kömürdeki metan miktarı değil, ortamdaki metan yüzdesiyle ilgilidir” dedi.

TÜM VERİLER KAYIT ALTINDA

Türkiye'deki madenlerde yüzde 1 oranında metan bulunması halinde patlatma yapılmadığını, yüzde 1,5 metan varsa emniyet amaçlı elektriklerin kesildiğini, yüzde 2 metan bulunması durumunda madencilerin tahliye edildiği bilgisini verdi:

“Yer altı tüm çalışma alanlarında metan, oksijen, karbondioksit, sıcaklık ve hava hızı ölçümleri 24 saat sürekli izlenmekte, bilgiler kayıt altına alınmaktadır. O işletmemizde, aynı uçaklarda olduğu gibi karakutumuz var. O ana kadarki tüm ölçümler, telsiz ve telefon konuşmaları kayıt altında. Hepsi incelemeye ve denetime tabi olacak. En ufak ihmal varsa gereği yapılacak.”

SON ÖLÇÜMDE METAN ORANI 1,69

“Kurulan sensörlerle metan oranı yüzde 1,5 değerine ulaştığında merkezi gaz izleme sistemi ve yer altındaki sistemde sarı ışık yanmakta, sesli uyarı vermektedir. Kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde, ortamdaki metan gazı oranı 1,5 seviyesine ulaşmış, saat 18.05 sularında emniyet amaçlı elektrik kesilmiş. Son kayıt, havadaki metan oranının yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir. 18.09'dan sonra kayıt alınmadı.”

50 kalemde iyileştirme

  • TTK'da iyileştirilmeler yapılmadığı iddialarına cevap veren Bakan Dönmez, “Toplam 200 kilometrelik alanda 'hayat hattı' tesis edildi. Maske değişim istasyonları kuruldu. Yer altında metan, oksijen, karbonmonoksit, sıcaklık, hava hızını ölçen sensörlerin bulundurulma zorunluluğu yerine getirilmiştir. Seyyar ölçüm cihazı bulunmaktadır. Acil ikaz sistemi, sıcaklık ve basınçölçer, gaz izleme sistemi, kamera, aspiratör modernizasyonu, iş elbiseleri, yangın söndürme sistemleri, havalandırma gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı” dedi.

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