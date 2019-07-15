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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Karanlık gecenin yiğit kadınları

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yurdun çeşitli yerlerinde vatanı müdafa ederken şehit düşen 10 kahraman kadını ne aradan geçen 3 yıl, ne de asırlar unutturacak. Annesine “Kızının adını tüm Kırıkhan duyacak” diyen ve tabutuna hiç giyemediği gelinliği örtülen 24 yaşındaki komiser yardımcısı Gülşah Güler başta olmak üzere o gece şehadete ulaşan yiğit Nene Hatunları asla unutmayacağız.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
FETÖ’cü hainlerin bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan polislerden biri de 31 yaşındaki Demet Sezen’di. Çağrılmayı beklemeden göreve giden Sezen, meslektaşı ve eşi Hakan Sezen’e 3 yaşındaki oğlunu emanet etmişti. Başkanlığa atılan ikinci bombada şehit düşen Demet Sezen, şehit çocuklarını gönüllü olarak sık sık ziyaret edip hediyeler alıyordu.
FETÖ’cü hainlerin bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit olan polislerden biri de 31 yaşındaki Demet Sezen’di. Çağrılmayı beklemeden göreve giden Sezen, meslektaşı ve eşi Hakan Sezen’e 3 yaşındaki oğlunu emanet etmişti. Başkanlığa atılan ikinci bombada şehit düşen Demet Sezen, şehit çocuklarını gönüllü olarak sık sık ziyaret edip hediyeler alıyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatanı işgal girişiminden kurtarmak için mücadele veren 10 kadın şehadet şerbeti içti. Her biri birer anne olan 15 Temmuz’un yiğit kadınları, arkasında gözü yaşlı 14 öksüz bıraktı.

ÇOCUKLARININ MÜRÜVVETİNİ GÖREMEDİ

44 yaşında, Kastamonu/Cideli, kendi halinde yaşayan Ayşe Aykaç, dört çocuk annesiydi. Telefonuna gelen mesajın ardından sokağa çıkan Aykaç, Kısıklı’ya gitti. O gece eşinin arkasında durmasına rağmen kurşunların isabet ettiği Ayşe Aykaç, üç evladının mürüvvetini göremeden darbeciler tarafından şehit edildi.

Seher Yaşar - Halil Gürsel

KÖPRÜDE KURŞUNLADILAR

Boğaziçi Köprüsü’nde FETÖ’cü hainlere direnen 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt da şehadet şerbeti içen kadınlardan oldu. 2 çocuk annesi Yeşilyurt, vatanına sahip çıkmak için koşarak gittiği köprüde hainlerin kurşunlarıyla vuruldu.

BİR HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Özel bir şirkette çaycılık yapan 1 çocuk annesi 42 yaşındaki Yıldız Gürsoy, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere karşı koymak için evden çıkarken, “Anne hakkını helal et. Ben ya gelirim, ya gelmem” demişti. Genelkurmay önünde hainlerin bombalarından sıçrayan şarapnellerle yaralanan Gürsoy, bir hafta boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 21 Temmuz Perşembe günü şehit oldu.

ADINI HERKES DUYDU

Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda 24 yaşındaki komiser yardımcısı Gülşah Güler de şehit düştü. Annesine, “Kızının adını tüm Kırıkhan duyacak” diyerek Özel Harekâtçı olan Güler’in tabutuna hiç giyemediği gelinliğin duvağı örtüldü.

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EĞİTİME GELDİ, ŞEHİT DÜŞTÜ

İki erkek çocuk annesi olan 38 yaşındaki Özel Harekât komiseri Zeynep Sağır, Manisa’dan eğitimci olarak geldiği Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda şehit düştü. Kuveyt’te 3 yıl elçilikte görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen 16 yıllık polis memuru Zeynep Sağır, FETÖ’cülerin saldırısında şehit oldu.

Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı FETÖ’cülerin ilk hedefleri arasındaydı.

POLİSLİKTE İLK YILIYDI

Özel Harekât Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör, en büyük hayalini gerçekleştirerek polis oldu. Ancak görevdeki ilk yılını bile dolduramadan FETÖ’cü hainler tarafından şehit edildi. Şehit Güngör, üniversitede maliye okuduktan sonra polis olmuştu.

MÜHİMMAT ALIRKEN BOMBALADILAR

24 yaşındaki Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, 15 Temmuz akşamı görev yaptığı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıyı öğrenince yola çıktı. Ablasının “Ayet el-Kürsi oku” diyerek göreve gönderdiği Doğanay, mühimmat almak için gittiği görev yerine atılan ikinci bomba ile şehit düştü.

Birçok Özel Harekatçı, uykudayken mermi ve bombaların hedefi oldu.

Şehadete yürüdüler

Nişan gecelerinde şehit edilen Komiser Yardımcısı Seher Yaşar ve nişanlısı Polis Memuru Halil Gürsel’in hikayesi ise,omuz omuza şehit olarak 15 Temmuz darbe girişiminin en acı öykülerinden biri oldu. Ankara’daki Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda görev yapan Komiser Yardımcısı Seher Yaşar ile Polis Halil Gürsel’in 15 Temmuz akşamı nişan töreni yapılacak ve evliliğe ilk adımları atılacaktı. Darbe girişimi patlak verince amirleri, mesai sonrası eve gelen çifti arayarak yeniden göreve çağırdı.

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15 Temmuz’un en genç fidanlarından biri olan Cennet Yiğit, 23 yaşında ve henüz 10 aylık polis memuruydu. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Yiğit, 1 ay sonra nişanlanacaktı. 1993 doğumlu olan Cennet Yiğit, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği okurken bir yandan Polis Akademisi’ni kazanmış ve iki akademiyi birlikte bitirmişti. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olan Yiğit, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sözlüsü ile birlikteydi. Kalkışmanın haberini alır almaz yerinden fırlayarak Polis Özel Harekat Merkezi’ne giden ve merkeze vardığında arabadan inip mühimmat almak için koşan Yiğit, o sırada vücuduna isabet eden misket bombası ile şehit oldu.

Gelen haber üzerine Halil Gürsel, aynı gece nişanlanacağı Komiser Seher Yaşar’ı da alarak Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na hareket etti. Şehit olmadan 15 dakika önce babası ile telefonda görüşen Seher Yaşar, darbecilere karşı hazırlık içerisinde olduğu için “Ben sizi arayacağım” diyebilmişti ancak bu son görüşmeleri oldu. Asker elbisesi giymiş bir grup FETÖ’cü teröristlerin Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden kaldırdığı savaş uçakları, Özel Harekât Daire Başkanlığı’na bomba yağdırdı. Cuntacılara omuz omuza direnen çift, onlarca meslektaşıyla birlikte şehit oldu.

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