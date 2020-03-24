Karantinadaki vatandaş ve sağlık personeline verilen yemek üzerinden provokasyon yapan doktor gözaltında

Dağıstan Ayan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı

Dağıstan Ayan isimli doktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina altına alınan vatandaşlarla kendilerine verilen yemek arasında kalite ve miktar farkı olduğunu öne sürmüştü.

Yetkili merciler ve meslektaşları tarafından yalanlanan bu iddianın ardından Ayan hakkında soruşturma başlatıldı.

Dağıstan Ayan'ın provokatif paylaşımı.

Hakkında TCK 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) ve TCK 213 (Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunmak) suçlarından işlem yapıldığı öğrenilen Dağıstan Ayan adlı şahsın gözaltı işlemleri nedeniyle doktor muayenesine götürüldüğü esnada, kendisinin corona virüs vakalarına baktığını beyan etmesi üzerine, muayene edildiği hastane tarafından karantina altına alındığı öğrenildi.