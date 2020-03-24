Gündem Karantinadaki vatandaş ve sağlık personeline verilen yemek üzerinden provokasyon yapan doktor gözaltında
İSTANBUL

Karantinadaki vatandaş ve sağlık personeline verilen yemek üzerinden provokasyon yapan doktor gözaltında

Sosyal medya hesabından umreden gelen ve karantina altına alınan vatandaşlar ile doktorlara verildiğini iddia ettiği yemek fotoğraflarını paylaşan ve daha sonra yalan paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapatan Dağıstan Ayan isimli doktor gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dağıstan Ayan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı
Dağıstan Ayan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı

Dağıstan Ayan isimli doktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina altına alınan vatandaşlarla kendilerine verilen yemek arasında kalite ve miktar farkı olduğunu öne sürmüştü.

Yetkili merciler ve meslektaşları tarafından yalanlanan bu iddianın ardından Ayan hakkında soruşturma başlatıldı.

Dağıstan Ayan'ın provokatif paylaşımı.

Hakkında TCK 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) ve TCK 213 (Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunmak) suçlarından işlem yapıldığı öğrenilen Dağıstan Ayan adlı şahsın gözaltı işlemleri nedeniyle doktor muayenesine götürüldüğü esnada, kendisinin corona virüs vakalarına baktığını beyan etmesi üzerine, muayene edildiği hastane tarafından karantina altına alındığı öğrenildi.

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