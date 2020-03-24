Gündem Yemek provokasyonu yapan doktor gözaltında Koronavirüslü hastalara bakıyorum deyince karantinaya alındı
İSTANBUL

'Yemek provokasyonu' yapan doktor gözaltında: 'Koronavirüslü hastalara bakıyorum' deyince karantinaya alındı

Sosyal medya hesabından umreden gelen ve karantina altına alınan vatandaşlar ile doktorlara verildiğini iddia ettiği yemek fotoğraflarını paylaşan ve daha sonra yalan paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapatan Dağıstan Ayan isimli doktor gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dağıstan Ayan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı
Dağıstan Ayan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı

Dağıstan Ayan isimli doktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina altına alınan vatandaşlarla kendilerine verilen yemek arasında kalite ve miktar farkı olduğunu öne sürmüştü. Yetkili merciler ve meslektaşları tarafından yalanlanan Ayan hakkında soruşturma başlatıldı.

Dağıstan Ayan'ın provokatif paylaşımı.

Hakkında TCK 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) ve TCK 213 (Kasten yaralama) suçlarından işlem yapıldığı öğrenilen Dağıstan Ayan adlı şahsın gözaltı işlemleri nedeniyle doktor muayenesine götürüldüğü esnada, kendisinin koronavirüs vakalarına baktığını beyan etmesi üzerine, muayene edildiği hastane tarafından karantina altına alındığı öğrenildi.

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