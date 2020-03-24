'Yemek provokasyonu' yapan doktor gözaltında: 'Koronavirüslü hastalara bakıyorum' deyince karantinaya alındı

Dağıstan Ayan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı

Dağıstan Ayan isimli doktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina altına alınan vatandaşlarla kendilerine verilen yemek arasında kalite ve miktar farkı olduğunu öne sürmüştü. Yetkili merciler ve meslektaşları tarafından yalanlanan Ayan hakkında soruşturma başlatıldı.

Dağıstan Ayan'ın provokatif paylaşımı.

Hakkında TCK 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) ve TCK 213 (Kasten yaralama) suçlarından işlem yapıldığı öğrenilen Dağıstan Ayan adlı şahsın gözaltı işlemleri nedeniyle doktor muayenesine götürüldüğü esnada, kendisinin koronavirüs vakalarına baktığını beyan etmesi üzerine, muayene edildiği hastane tarafından karantina altına alındığı öğrenildi.