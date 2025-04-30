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Karaoğlu'nun annesini dolandırdılar

Karaoğlu'nun annesini dolandırdılar

Burak Doğan
04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Elçin Karaoğlu
Elçin Karaoğlu

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı. Karaoğlu, hakkında soruşturma olduğunu söyleyen dolandırıcılara 29 milyon TL değerinde yarım kilo altın (2 milyon liradan fazla) ve 700 bin dolar (yaklaşık 27 milyon TL) para verdi. Kendilerini WhatsApp üzerinden arayan dolandırıcıların tüm bilgilerine hakim olduklarını anlatan Karaoğlu, dolandırıcıların eşi ile birlikte isimlerinin FETÖ soruşturmasında geçtiğini söyledikleri bilgisini verdi. 77 yaşındaki kadın, “Evimizi dronla izlediklerini, birine haber verirsek operasyon yapılacağını söylediler. ‘Eşine söylemeden paraları aşağı indir’ dediler. Görüşme kayıtlarını sildirdiler. Evdeki 700 bin dolar ve yaklaşık yarım kilo altın yüzük, kolye ve bileziği sarı poşete koyup aşağı indirdim, söylenen kişi gelip aldı” dedi. Karaoğlu şikayetçi oldu. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatırken, kaptırılan paranın kaynağı da araştırılıyor.


#Elçin Karaoğlu
#Leyla Karaoğlu
#dolandırılma
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