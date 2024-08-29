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Karar UKOME’den geçti: İstanbul’da iki bin 500 yeni taksi yollarda olacak

Taksilerle ilgili ciddi problemlerin ve trafik sorununun yaşandığı mega kent İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi teklifi UKOME’de oy birliği ile kabul edildi. Verilen kararın adeta kangrenleşen probleme çözüm üretip üretemeyeceği merak edilirken vatandaşlar sorunun taksi sayısından değil yolcu seçen bazı liyakatsiz şoförlerden kaynaklandığını düşünüyor.

11:22 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:59 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Vatandaşlar İstanbul'un en büyük sorunlarının başında gelen taksi meselesine çözüm bekliyor
Vatandaşlar İstanbul'un en büyük sorunlarının başında gelen taksi meselesine çözüm bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı Toplantısı'nda yeni taksi teklifine onay çıktı.


İki binden fazla yeni taksi yola çıkacak


Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi trafik probleminin yoğun olarak yaşandığı mega kent İstanbul'da devreye girecek.


İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.





Oy birliği ile kabul edildi


Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi.


Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.


UKOME'nin kararına vatandaş tepki gösterdi: '10 bin yeni taksi de gelse...'


İstanbul'da devam eden taksi sorunu, vatandaşların günlük ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetersiz taksi sayısı ve artan talep nedeniyle özellikle yoğun saatlerde ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor.


Bazı taksicilerin yolcu seçmeleri nedeniyle artan şikayetlere çözüm için iki bin 500 yeni taksinin sahaya sürülmesinin sorunu çözüp çözmeyeceği merak ediliyor.


Vatandaşlar artan taksi sayısının sorunu çözemeyeceğinden ve trafiğe artı bir yük katmasından endişe ediyor.


Kamuoyunda sorunun taksi sayısından kaynaklanmadığı, 10 bin taksi de trafiğe sürülse çözüm olmayacağı kanaati hakimken, meseleye kısa mesafe almayan, yolcu seçen bilinçsiz ve liyakatsiz bazı şoförlerin neden olduğu düşünülüyor.

"İBB kazandı vatandaş kaybetti"


Öte yandan Martı TAG kurucusu
Oğuz Alper Öktem
, UKOME'den çıkan karara tepki gösterdi.

Söz konusu kararın daha büyük ranta neden olacağını belirten Öktem, X hesabından yaptığı paylaşımda
"İBB kazandı vatandaş kaybetti"
ifadelerini kullandı.

Öktem şunları yazdı;

Ulaştırma Bakanlığı’nın 5 yıllık inadı bitti. İBB kazandı. Vatandaş kaybetti. Bugün İBB’nin kanuna aykırı, İstanbulluyu daha da mağdur edecek yeni 2.500 “sadece appler için taksi” ihalesine onay çıkıyor. Vücuda giren mikrobun çözümü daha çok mikrop diyorlar. Daha büyük rant ile taksi sorunu çözülecekmiş. Yazık memleketime, yazık. Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün, hakkında onlarca usülsüzlük iddiası olan Bitaksi’nin sahibi Nazım Salur’a resmen rant için İstanbul’u peşkeş çekiyor. Daha mücadelemiz yeni başlıyor.


#UKOME
#Taksi
#İstanbul
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