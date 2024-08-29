Karar UKOME’den geçti: İstanbul’da iki bin 500 yeni taksi yollarda olacak

Ulaştırma Bakanlığı’nın 5 yıllık inadı bitti. İBB kazandı. Vatandaş kaybetti. Bugün İBB’nin kanuna aykırı, İstanbulluyu daha da mağdur edecek yeni 2.500 “sadece appler için taksi” ihalesine onay çıkıyor. Vücuda giren mikrobun çözümü daha çok mikrop diyorlar. Daha büyük rant ile taksi sorunu çözülecekmiş. Yazık memleketime, yazık. Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün, hakkında onlarca usülsüzlük iddiası olan Bitaksi’nin sahibi Nazım Salur’a resmen rant için İstanbul’u peşkeş çekiyor. Daha mücadelemiz yeni başlıyor.